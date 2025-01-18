Instagram випустив оновлення, змінивши формат акаунтів назавжди

Деталі оновлення

Керівник Instagram Адам Моссері повідомив, що додаток тестує вертикальну сітку для профілів користувачів. Він пояснив, що початкова квадратна сітка була розроблена в ті часи, коли користувачі могли завантажувати тільки квадратні фотографії.

Однак ці часи давно минули, і зараз більшість завантажень в Instagram - це вертикальні зображення формату 4:3 і відео 9:16. Він назвав обрізку таких завантажень до квадратної форми "досить жорстокою".

Якщо ви відкриваєте вкладку з відео в Instagram, то вже бачите прямокутну сітку, тому новий експериментальний дизайн профілів не видаватиметься сильно незвичним.

Представник Instagram повідомив, що тест доступний тільки невеликій кількості користувачів, і команда застосунку врахує зворотний зв'язок, перш ніж розширити доступність нового дизайну.

Тестовий профіль має такий самий вигляд, за винятком того, що сітка містить фото, а не тільки відео (фото: Threads/ @arlespinzon)

Згідно зі старим постом, реверс-інженера Алессандро Палуцці, додаток працює над новою прямокутною сіткою з 2022 року.

Схоже, що тест поступово охоплює більшу кількість користувачів, але не всі задоволені змінами. Моссері опублікував свою історію у відповідь на коментар, залишений у його сесії "Запитай мене про що завгодно", з проханням не прибирати старий формат сітки.