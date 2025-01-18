Instagram випустив оновлення, змінивши формат акаунтів назавжди

Instagram оновив дизайн профілю, замінивши квадратні зображення у стрічці на прямокутні. Нова сітка поки перебуває на стадії тестування, і 17 січня її помітили багато користувачів з України. Тепер профіль має аналогічний вигляд зі стрічкою відео Reels.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блог про технології Engadget.
Керівник Instagram Адам Моссері повідомив, що додаток тестує вертикальну сітку для профілів користувачів. Він пояснив, що початкова квадратна сітка була розроблена в ті часи, коли користувачі могли завантажувати тільки квадратні фотографії.
Однак ці часи давно минули, і зараз більшість завантажень в Instagram - це вертикальні зображення формату 4:3 і відео 9:16. Він назвав обрізку таких завантажень до квадратної форми "досить жорстокою".
Якщо ви відкриваєте вкладку з відео в Instagram, то вже бачите прямокутну сітку, тому новий експериментальний дизайн профілів не видаватиметься сильно незвичним.
Представник Instagram повідомив, що тест доступний тільки невеликій кількості користувачів, і команда застосунку врахує зворотний зв'язок, перш ніж розширити доступність нового дизайну.
Тестовий профіль має такий самий вигляд, за винятком того, що сітка містить фото, а не тільки відео (фото: Threads/ @arlespinzon)
Згідно зі старим постом, реверс-інженера Алессандро Палуцці, додаток працює над новою прямокутною сіткою з 2022 року.
Схоже, що тест поступово охоплює більшу кількість користувачів, але не всі задоволені змінами. Моссері опублікував свою історію у відповідь на коментар, залишений у його сесії "Запитай мене про що завгодно", з проханням не прибирати старий формат сітки.
#Instagram працює над налаштуванням, що дозволяє змінювати співвідношення сторін сітки вашого профілю між 4:5 і квадратним форматом pic.twitter.com/vmr3Xieukk- Алессандро Палуцці (@alex193a) 15 листопада 2022 року
Нагадаємо, що Цукерберг анонсував великі зміни у Facebook та Instagram, які стосуються цензури.
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