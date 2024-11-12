Instagram нарешті прибрав функцію, яка всіх дратувала

Що таке "витягування килима"?

"Витягування килима" - це функція, яку Instagram впровадив, щоб пропонувати вам найсвіжіший контент відразу після відкриття додатка. Теоретично, це звучало як хороший спосіб швидко надати вам найсвіжіші пости у Instagram.

Однак функція несподівано відправляла деякий контент у порожнечу інтернету. Хоча може здатися, що ця функція була невдалою програмістською помилкою, глава Instagram Адам Моссери підтвердив, що вона була встановлена ​​для підвищення залучення користувачів та мінімізації часу завантаження контенту. Але Моссери визнав, наскільки згубно це вплинуло на загальний досвід користувача Instagram.

"Це справді дратує", - заявив Моссери у відео Reels, спочатку опублікованому в його акаунті в Instagram. "Тому ми перестали це робити. Так що тепер ми завантажуємо новий контент і не показуємо його, поки ви не прокрутите вниз, і ми вставимо його нижче. Ми дійсно трохи втратили у залученні через це, але це набагато кращий досвід для середнього користувача ".

Instagram не єдина соціальна медіа-платформа, яка використовує функцію "витягування килима" підвищення залученості. Додаток X (раніше Twitter) використовує аналогічний підхід до своєї стрічки "Для вас". Коли ви відкриваєте стрічку, контент відразу ж зникає, а на його місце з'являється свіжіший матеріал. І це також викликає роздратування.

Однак усунення компанією функції "витягування килима" свідчить про зсув у пріоритетах на користь користувача, а не простих метрик залучення. Це довгоочікувана зміна, але поки неясно, чи надихне вона інших гравців на ринку соціальних мереж зробити те саме.