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Instagram нарешті прибрав функцію, яка всіх дратувала

Instagram видаляє функцію "Rug Pul"l, покращуючи досвід користувача (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Instagram виправив одну з найбільш дратівливих проблем свого популярного додатка для соціальних мереж. Функцію "витягування килима", що призводило до раптового зникнення постів, було офіційно видалено.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на технологічний веб-сайт MakeUseOf.

Що таке "витягування килима"?

"Витягування килима" - це функція, яку Instagram впровадив, щоб пропонувати вам найсвіжіший контент відразу після відкриття додатка. Теоретично, це звучало як хороший спосіб швидко надати вам найсвіжіші пости у Instagram.

Однак функція несподівано відправляла деякий контент у порожнечу інтернету. Хоча може здатися, що ця функція була невдалою програмістською помилкою, глава Instagram Адам Моссери підтвердив, що вона була встановлена ​​для підвищення залучення користувачів та мінімізації часу завантаження контенту. Але Моссери визнав, наскільки згубно це вплинуло на загальний досвід користувача Instagram.

"Це справді дратує", - заявив Моссери у відео Reels, спочатку опублікованому в його акаунті в Instagram. "Тому ми перестали це робити. Так що тепер ми завантажуємо новий контент і не показуємо його, поки ви не прокрутите вниз, і ми вставимо його нижче. Ми дійсно трохи втратили у залученні через це, але це набагато кращий досвід для середнього користувача ".

Instagram не єдина соціальна медіа-платформа, яка використовує функцію "витягування килима" підвищення залученості. Додаток X (раніше Twitter) використовує аналогічний підхід до своєї стрічки "Для вас". Коли ви відкриваєте стрічку, контент відразу ж зникає, а на його місце з'являється свіжіший матеріал. І це також викликає роздратування.

Однак усунення компанією функції "витягування килима" свідчить про зсув у пріоритетах на користь користувача, а не простих метрик залучення. Це довгоочікувана зміна, але поки неясно, чи надихне вона інших гравців на ринку соціальних мереж зробити те саме.

Читайте також про 4 надійні способи зберегти зникаючі фотографії в Instagram.

А ще ми нагадаємо, що Meta додала популярну функцію з Instagram у Threads.

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