Instagram наконец-то убрал функцию, которая всех раздражала

Instagram исправил одну из самых раздражающих проблем своего популярного приложения для социальных сетей. Функция "вытягивания ковра", которая приводила к внезапному исчезновению постов, была официально удалена.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический веб-сайт MakeUseOf.
"Вытягивание ковра" - это функция, которую Instagram внедрил, чтобы предлагать вам самый свежий контент сразу после открытия приложения. Теоретически, это звучало как хороший способ быстро предоставить вам самые свежие посты в Instagram.
Однако функция неожиданно отправляла некоторый контент в пустоту интернета. На самом деле, срабатывание этой опции часто вызывало желание удалить приложение, особенно если то, что вы смотрели, было интересно. И из-за того, как это работало, найти этот контент стало почти невозможно.
Хотя может показаться, что эта функция была неудачной программистской ошибкой, глава Instagram Адам Моссери подтвердил, что она была установлена для повышения вовлеченности пользователей и минимизации времени загрузки контента. Но Моссери признал, насколько пагубно это повлияло на общий пользовательский опыт Instagram.
"Это действительно раздражает", - заявил Моссери в видео Reels, первоначально опубликованном в его аккаунте в Instagram. "Поэтому мы перестали это делать. Так что теперь мы загружаем новый контент и не показываем его, пока вы не прокрутите вниз, и мы вставим его ниже. Мы действительно немного потеряли в вовлеченности из-за этого, но это гораздо лучший опыт для среднего пользователя".
Instagram не единственная социальная медиа-платформа, использующая функцию "вытягивания ковра" для повышения вовлеченности. Приложение X (ранее Twitter) использует аналогичный подход к своей ленте "Для вас". Когда вы открываете ленту, контент сразу же исчезает, а на его место появляется более свежий материал. И это также вызывает раздражение.
Однако устранение компанией функции "вытягивания ковра" свидетельствует о сдвиге в приоритетах в пользу пользователя, а не простых метрик вовлеченности. Это долгожданное изменение, но пока неясно, вдохновит ли оно других игроков на рынке социальных сетей сделать то же самое.
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