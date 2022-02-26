Instagram начал "метить" аккаунты пропутинских СМИ

В Instargam аккаунты российских пропагандистских средств массовой информации теперь помечаются специальной плашкой, которая гласит о том, что они работают на Кремль.

На это обратил внимание в своем Telegram -канале министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Спасибо Марк Цукерберг! Пропагандистские СМИ РФ теперь имеют плашку в Instagram, что управляются государством", - написал министр.

Для примера он показал страницу "РИА Новости". В профиле теперь указано, что "это издание контролируется государством Россия".

Отметим, что такими же плашками обозначены Instagram-аккаунты других пропагандистских ресурсов. Среди них ТАСС, Russia Today и даже шоу "Вечерний Ургант" на "Первом канале".