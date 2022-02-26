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Instagram начал "метить" аккаунты пропутинских СМИ

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Суббота 26 февраля 2022 20:15
Instagram начал "метить" аккаунты пропутинских СМИ Instagram "метит" аккаунты росСМИ (фото: flickr.com / Marco Verch Professional Photographer)
Автор: Styler

В Instargam аккаунты российских пропагандистских средств массовой информации теперь помечаются специальной плашкой, которая гласит о том, что они работают на Кремль.

На это обратил внимание в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Спасибо Марк Цукерберг! Пропагандистские СМИ РФ теперь имеют плашку в Instagram, что управляются государством", - написал министр.

Для примера он показал страницу "РИА Новости". В профиле теперь указано, что "это издание контролируется государством Россия".

Instagram начал &quot;метить&quot; аккаунты пропутинских СМИ

Отметим, что такими же плашками обозначены Instagram-аккаунты других пропагандистских ресурсов. Среди них ТАСС, Russia Today и даже шоу "Вечерний Ургант" на "Первом канале".

Instagram начал &quot;метить&quot; аккаунты пропутинских СМИInstagram начал &quot;метить&quot; аккаунты пропутинских СМИ

Instagram начал &quot;метить&quot; аккаунты пропутинских СМИ

Напомним, что сегодня в России отключили Twitter.

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