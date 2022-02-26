Instagram почав "мітити" акаунти пропутінських ЗМІ
Instagram "мітить" акаунти росЗМІ (фото: фото: flickr.com / Marco Verch Professional Photographer)
У Instargam акаунти російських пропагандистських засобів масової інформації тепер позначаються спеціальною плашкою, яка говорить про те, що вони працюють на Кремль.
На це звернув увагу у своєму Telegram-каналі Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Спасибі Марк Цукерберг! Пропагандистські ЗМІ РФ тепер мають плашку в Instagram, що управляються державою", - написав міністр.
Для прикладу він показав сторінку "РИА Новости". У профілі наразі зазначено, що "це видання контролюється державою Росія".
Зазначимо, що такими плашками позначені Instagram-акаунти інших пропагандистських ресурсів.
Нагадаємо, що сьогодні в Росії відключили Twitter.