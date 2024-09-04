Instagram додає нові можливості для спілкування

Деталі нової опції

Раніше, якщо користувачеві відповідали на історію, Instagram відправляв особисте повідомлення, видиме лише для того, хто опублікував контент. Використання коментарів додає більш публічний спосіб реагувати на історії.

Однак можливість коментувати насамперед обмежена: лише люди, які стежать за автором посту та на яких автор підписан, зможуть залишити коментар.

Як і історії, коментарі є тимчасовими та триватимуть до 24 годин; представник Instagram Емілі Норфолк каже, що користувачі мають можливість включати або вимикати коментарі для будь-якої історії, яку вони поділяють.

Неясно, чи будуть коментарі архівуватись після закінчення терміну дії посту в історії.

Які ще функції з'являлися в Instagram

Instagram послідовно додавав нові функції на такі плафторми, як Reels і Stories, що схоже говорить про те, що компанія розглядає їх як ключові місця для взаємодії користувачів з друзями, а не просто як випадковий контент, призначений для прокручування.

Раніше цього літа платформа додала зникаючі "нотатки" (по суті, коментарі) до сітки постів та Reels, призначені для привернення більшої уваги до того, як ваші друзі взаємодіють із контентом.

Ці зникаючі нотатки закінчуються через три дні, і користувачі можуть вибрати, хто може їх бачити - або взаємні підписники або обраний список близьких друзів.

Instagram також оголосив, що деякі лайки до постів тепер будуть з'являтися більш помітно у вигляді серця, що плавають, аналогічно тому, як вони з'являються в зникаючих нотатках.

Коментарі до історій у додатку Instagram (фото: Instagram)