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Даєш волю фантазії. Instagram обзавівся новим інструментом для ваших фото

Середа 28 серпня 2024 13:35
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Даєш волю фантазії. Instagram обзавівся новим інструментом для ваших фото Тепер ви можете додавати текст до своїх фотографій у Instagram прямо з редактора (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Instagram тепер дозволить вам додавати текст до своїх фотографій прямо в редакторі публікацій. Це означає, що вам не потрібно буде редагувати свої фотографії в окремому додатку просто для того, щоб додати трохи тексту.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

Деталі нової опції

Небагато тексту може допомогти вашій публікації виділитися серед інших фотографій у вашій стрічці або допомогти людям побачити інформацію, яка в іншому випадку може загубитися у вашому підписі.

З редактора публікацій ви також тепер зможете накладати інше фото поверх фотографії в якості стікера. Коли ви натискаєте на цю фотографію, ви можете змінити її форму з прямокутника на квадрат, коло, серце або зірку.

Reels та історії також отримують деякі покращення тексту. Існують нові шрифти, а також ефекти та анімації, які ви можете додати до тексту, щоб зробити його таким, що виділяється.

Оновлення йдуть за серією нещодавніх покращень продукту Instagram, включаючи тестування функції, схожої на Snap Map, яка надає спосіб додавати пісні до свого профілю та можливість ділитися 20 слайдами в одній публікації Instagram.

Даєш волю фантазії. Instagram обзавівся новим інструментом для ваших фото

Тепер в Instagram можна додавати текст прямо на фотографії (фото: The Verge)

Нагадаємо, що в Instagram користувачі зможуть за допомогою штучного інтелекту створювати версії себе.

А ще ми писали, що TikTok випустив TikTok Notes, який є аналогом Instagram.

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