"Іншого шансу вже не буде". Генерал ЗСУ сказав, чи можливо мобілізувати 500 тисяч людей в Україні

Що Марченко думає про мобілізацію 500 000 людей

За його словами, ті добровольці, які хотіли вступити до ЗСУ за власним бажанням, "закінчилися". А ті військові, які служать вже два роки без демобілізації, виснажені. Однак не всі це розуміють.

Для того, аби змінювати людей, потрібно мати резерви.

"Я думаю, що спільними зусиллями з місцевими органами самоврядування, поліцією, військовими ми зможемо донести до нашої чоловічої половини України про те, що потрібно чинити опір. Якщо ми не дотягнемо цю війну, то іншого шансу в нас уже не буде", - сказав він.

Стосовно мобілізації 500 тисяч людей, цей процес відбуватиметься за різними етапами та чітким розподілом. Генерал Марченко вважає, що в Генштабі є план, проте точнішої інформації він не може надати.

Гроші на мобілізацію

Президент України Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції зазначив, що на мобілізацію 500 000 людей потрібно 500 мільярдів гривень.

Така сума потрібна на забезпечення кожного військовослужбовця.

"Ви ж розумієте, що кожного солдата потрібно одягнути, його потрібно навчити та нагодувати. Тобто ці кошти для того, щоб зі звичайної цивільної людини зробити бійця, який буде впевнено поводитися на полі бою. А це досить недешево коштує", - пояснює Марченко.

Бійців, які повернуться на відновлення, також потрібно одягнути, полікувати, відремонтувати техніку.

"Це цілий комплекс, який ми повинні виконати. Якщо ми його не виконаємо, то я не знаю, що буде завтра. Ворог зазнає дуже великих втрат, але вони навчилися їх швидко поповнювати. Ми повинні робити так, щоб не відставати цих темпів. Зараз, на жаль, відстаємо", - сказав генерал.