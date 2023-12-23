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"Другого шанса уже не будет". Генерал ВСУ сказал, возможно ли мобилизовать 500 тысяч человек в Украине

Возможно ли мобилизовать 500 тысяч человек (иллюстративное фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Президент Украины Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции заявил, что получил запрос от военных на мобилизацию 500 тысяч человек. Генерал ВСУ Дмитрий Марченко оценил, реально ли сейчас мобилизовать такое количество в украинскую армию.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью Дмитрия Марченко для YouTube-канала DW.

Что Марченко думает о мобилизации 500 000 человек

По его словам, те добровольцы, которые хотели вступить в ВСУ по собственному желанию, "закончились". А военные, которые служат уже два года без демобилизации, истощены. Однако не все это понимают.

Для того чтобы менять людей, нужно иметь резервы.

"Я думаю, что совместными усилиями с местными органами самоуправления, полицией, военными мы сможем донести до нашей мужской половины Украины о том, что нужно сопротивляться. Если мы не дотянем эту войну, то другого шанса у нас уже не будет", - сказал он.

Относительно мобилизации 500 тысяч человек этот процесс будет происходить по разным этапам и четкому распределению. Генерал Марченко считает, что у Генштаба есть план, однако более точной информации он не может предоставить.

Деньги на мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции отметил, что на мобилизацию 500 000 человек нужно 500 миллиардов гривен.

Такая сумма необходима для обеспечения каждого военнослужащего.

"Вы же понимаете, что каждого солдата нужно одеть, его нужно научить и накормить. То есть эти средства для того, чтобы из обычного гражданского человека сделать бойца, который будет уверенно вести себя на поле боя. А это достаточно недешево стоит", - объясняет Марченко.

Вернувшихся на восстановление бойцов также нужно одеть, полечить, отремонтировать технику.

"Это целый комплекс, который мы должны выполнить. Если мы его не выполним, то я не знаю, что будет завтра. Враг несет очень большие потери, но они научились их быстро пополнять. Мы должны делать так, чтобы не отставать этих темпов. Сейчас, к сожалению, отстаем", - сказал генерал.

 

Ранее мы объясняли, имеет ли полиция право вносить информацию об "уклонистах" в свои базы данных.

А еще военный рассказал, почему принудительная мобилизация не эффективна на передовой.

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