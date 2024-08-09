Іноземні сайти без словника Як швидко перекласти текст у будь-якому браузері за лічені секунди

Іноді під час відвідування іноземних сайтів можна зіткнутися з мовним бар'єром, який заважає отримувати потрібну інформацію. На щастя, сучасні браузери пропонують зручні інструменти для перекладу тексту без необхідності звертатися до словників або перекладачів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker .

Google Chrome

За замовчуванням Chrome автоматично перекладає сайти. Ви можете використовувати спливаюче вікно праворуч від адресного рядка, щоб повернутися до вихідної мови.

Також можна натиснути на маленьку кнопку Google Translate праворуч від адресного рядка, щоб переключити мови, і вибрати три точки, щоб налаштувати параметри для того, щоб завжди перекладати певну мову або ніколи не перекладати її в майбутньому.

Ви також можете вибрати опцію "Ніколи не перекладати цей сайт", якщо не хочете, щоб переклад запускався автоматично.

Ще один варіант - виділити блок тексту та клацнути на ньому правою кнопкою миші. Потім можна вибрати "Перекласти виділений текст англійською", щоб відобразити переклад лише виділеного тексту.

У Chrome на Android та iOS при кожному відкритті сторінки іноземною мовою з'являється спливаюче вікно з питанням перекладу. Його можна повернути, натиснувши три точки (зверху праворуч на Android, знизу праворуч на iOS), а потім "Перекласти".

Натисніть значок шестерні у спливаючому вікні, щоб отримати доступ до додаткових параметрів перекладу цієї сторінки та мови.

Параметри перекладу в Chrome (фото: Lifehacker)

Microsoft Edge

Відкрийте веб-сторінку іноземною мовою Microsoft Edge, і у верхній частині екрана з'явиться діалогове вікно з питанням про необхідність перекладу. Натисніть "Перекласти", щоб продовжити, або "Докладніше", щоб отримати додаткові параметри (включаючи автоматичний переклад або вимкнення перекладу для цієї мови в майбутньому).

Ви можете знову відкрити це діалогове вікно в будь-який час, натиснувши кнопку перекладу праворуч від адресного рядка, який виглядає як буква "а" поряд з японським символом.

Ви також маєте можливість перемикатися між перекладами, виправляти Edge, якщо він неправильно визначив іноземну мову, та відключати переклад для конкретного сайту.

Опція правого кліка також доступна, як і в Chrome: виберіть деякий текст на екрані, клацніть його правою кнопкою миші, потім виберіть "Перекласти виділений текст англійською" у спливаючому меню.

Що стосується додатка Edge на Android та iOS, завантаження іноземного веб-сайту активує невелику панель перекладу вгорі: натисніть "Перекласти", щоб прийняти переклад. Потім натисніть певні мови (Android) або значок шестерні (iOS), щоб отримати доступ до інших опцій, таких як відключення перекладу для цього сайту.

Щоб повернути панель пізніше, натисніть три горизонтальні лінії (внизу праворуч), проведіть пальцем вліво та натисніть "Перевести".

Панель, що спливає в Edge на Android (фото: Lifehacker)

Mozilla Firefox

При використанні Firefox під час завантаження сторінки іноземною мовою з'явиться спливаюче вікно з питанням, чи хочете ви перекласти її. Весь переклад здійснюється на локальному пристрої для додаткової конфіденційності.

Натисніть "Перекласти", щоб підтвердити, або значок шестерні для додаткових опцій: наприклад, ви можете відключити це спливаюче вікно, завжди або ніколи не перекладати цю мову або ніколи не перекладати цей сайт.

Спливаюче вікно та його параметри можна повернути за допомогою кнопки перекладу (два маленькі символи) праворуч від адресного рядка. Якщо потрібно перевести лише певний розділ веб-сторінки, виділіть відповідний текст, клацніть його правою кнопкою миші та виберіть "Перевести виділений текст на..." у меню.

Для Firefox на Android ви побачите аналогічне спливаюче вікно з пропозицією перекладу під час перегляду веб-сайту іноземною мовою. Як і на настільному комп'ютері, натисніть маленьку кнопку перекладу на адресному рядку, щоб повернути це вікно, та натисніть значок шестерні для додаткових параметрів для цієї конкретної сторінки та мови.

Firefox виконує всі переклади локально (фото: Lifehacker)

Apple Safari

Використовуючи Safari на macOS, коли ви відкриваєте веб-сторінку, написану іноземною мовою, нічого не відбувається автоматично.

Вам потрібно натиснути на маленький значок праворуч від адресного рядка (дві маленькі мовні бульбашки), а потім вибрати "Перекласти англійською". Натисніть на значок знову, якщо хочете повернутися до вихідної мови.

У вас немає такої кількості опцій, як в інших браузерах, але ви можете перекладати як окремі блоки тексту, так і цілі сторінки: виділіть деякий текст, клацніть його правою кнопкою миші та виберіть "Перевести", щоб побачити спливаючий переклад на екрані.

Переклад тексту в Safari на iOS також простий: натисніть маленький значок AA ліворуч від адресного рядка внизу екрана та виберіть опцію "Перекласти англійською". Якщо потрібно повернутися, знову натисніть ту саму піктограму та виберіть "Переглянути оригінал" у меню.