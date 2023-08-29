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Вагітна іноземка хотіла вивезти оголеного українця в Угорщину: дуже дивне відео

Вівторок 29 серпня 2023 12:50
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Вагітна іноземка хотіла вивезти оголеного українця в Угорщину: дуже дивне відео Жінка намагалась перевезти в Угорщину оголеного чоловіка (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

Українські прикордонники в пункті пропуску "Лужанка" (на кордоні з Угорщиною) виявили напівголого чоловіка в ніші для запасного колеса. Так чоловік намагався незаконно перетнути кордон.

Про це повідомляє Держприкордонслужба у Telegram.

Деталі інциденту

Відомо, що перевозила українця його цивільна вагітна дружина-іноземка.

Ймовірно таким способом жінка намагалась незаконно вивезти чоловіка з країни.

Однак, одним правопорушенням пара не обмежилася, адже ще й влаштували скандал на кордоні. Тому вгамовувати їх довелося співробітникам поліції.

На рішення правоохоронців евакуювати автомобіль "BMW" жінка реагувала різнобічно - спершу кидалася під колеса, а потім втікала "куди очі бачать".

Зокрема, жінка сіла за кермо та протаранила шлагбаум.

Жінці загрожує кримінальна відповідальність, а чоловік зараз знаходиться у пункті тимчасового тримання.

Раніше ми повідомляли, що загрожує чоловікам, які виїхали за кордон незаконно.

Також ми писали, що на Закарпатті жінка незаконно переправляла чоловіків за кордон. За це вимагала 12 тисяч доларів.

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