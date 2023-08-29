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Беременная иностранка хотела вывезти обнаженного украинца в Венгрию: очень странное видео

Вторник 29 августа 2023 12:50
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Беременная иностранка хотела вывезти обнаженного украинца в Венгрию: очень странное видео Женщина пыталась перевезти в Венгрию обнаженного мужчину (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

Украинские пограничники в пункте пропуска "Лужанка" (на границе с Венгрией) обнаружили полуобнаженного мужчину в нише для запасного колеса. Так мужчина пытался незаконно пересечь границу.

Об этом сообщает Госпогранслужба в Telegram.

Детали инцидента

Известно, что перевозила его гражданская беременная жена-иностранка.

Вероятно таким способом женщина пыталась незаконно вывезти мужчину из страны.

Однако одним правонарушением пара не ограничилась, ведь еще устроили скандал на границе. Поэтому унимать их пришлось сотрудникам полиции.

На решение правоохранителей эвакуировать автомобиль BMW женщина реагировала разносторонне - сначала бросалась под колеса, а затем убегала "куда глаза видят".

В частности, женщина села за руль и протаранила шлагбаум.

Женщине угрожает уголовная ответственность, а мужчина сейчас находится в пункте временного содержания.

Ранее мы сообщали, что грозит мужчинам, выехавшим за границу незаконно.

Также мы писали, что в Закарпатье женщина незаконно переправляла мужчин за границу. За это требовала 12 тысяч долларов.

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