Требовала 12 тысяч долларов. На Закарпатье женщина незаконно переправляла мужчин за границу

Правоохранители разоблачили на Закарпатье женщину, которая незаконно вывозила мужчин за границу. За свои услуги она требовала 12 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

Сейчас досудебное расследование по данному факту продолжается.

По договоренности, половину суммы мужчина должен был уплатить заранее, а остальное - после выезда за пределы Украины. Мошенницу задержали при получении 6 тысяч долларов.

Отмечается, что жительница пограничного Чопа организовала незаконную схему. Она обещала мужчинам призывного возраста предоставить справку о непригодности к военной службе для беспрепятственного пересечения границы.

Напомним, недавно в Одесской области разоблачили подобную схему для вывоза человек, к которой был причастен гражданин Молдовы.

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