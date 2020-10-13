Иностранка с поддельным паспортом пыталась вывезти троих детей из Украины

Неизвестная женщина попыталась похитить троих детей и вывезти их из Украины с поддельными документами. Иностранку задержали при попытке посадки на авиарейс "Львов-Стамбул" во Львовском аэропорте. Вместе с женщиной было трое малолетних детей – 2014. 2016 и 2018 годов рождения.

Женщину с поддельными документами обнаружили во время оформления на рейс. Пограничники во Львовском аэропорту увидели, что ее паспорт поддельный и в нем заменены страницы с установочными данными. Детали рассказали в пресс-центре Государственной пограничной службы.

После задержания неизвестная сообщила, что является гражданкой Кыргызстана и ей 24 года. По словам задержанной, она прибыла во Львов около года назад. Документы она потеряла, но родители сделали ей паспорт в Кыргызстане и выслали в Украину. Однако пограничники выяснили, что проблема у иностранки не только в паспорте. По базе данных нет информации о том, что эта женщина пересекала границу Украины ранее.

"Сейчас "леди Икс" задержана и ее доставили в пункт временного содержания. Дети находятся с ней", - сказано в сообщении.

Личность задержанной и все обстоятельства ее въезда в Украину на данный момент выясняют. Также проверяют информацию о ее детях. По факту использования поддельных документов в Национальную полицию направили сообщение об обнаружении признаков преступления по статье 358 УК Украины (Подделка документов).

Неизвестная женщина пыталась выехать из Украины по поддельным документам с тремя детьми

Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Хмельницким мать избила свою дочь до комы.

А также мы писали о том, что под Киевом мать погибла в аварии на глазах у двоих сыновей.