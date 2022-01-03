Іноземець заявив про зґвалтування його священиком у Києві: він дав мені алкоголь

Аспірант з Франції повідомив, що в Києві його зґвалтував священик Московського патріархату.

Як все сталося

Ніколя Імбер приїхав в Україну, щоб дослідити відносини в православній церкві. Він спілкувався зі священиками, а також читав лекції в Київському Політехнічному.

У день, коли все сталося, Ніколя зустрічався зі священиком.

"Він дав мені алкоголь. І коли я ліг спати, то відчув, що захворів. У мене була температура. Насправді, у мене явно був COVID", - згадує іноземець.

За його словами, він звернувся за допомогою до священика.

"Я йому сказав: "Батюшка, ви спите? Мені дуже погано". Попросив, щоб він допоміг мені. Тоді він сказав мені: "Іди сюди!". Запропонував йому піднятися. Я подумав, що він хотів мені допомогти. А він зробив, що він зробив, поки я був сонний, з температурою", - говорить Ніколя.

Що кажуть у церкві

В УПЦ Московського патріархату запевняють, що про секс-скандал нічого не чули і порадили звернутися в поліцію. Ніколя написав заяву.

"Якщо у людини є якісь проблеми, то потрібно звертатися в слідчі органи. Відповідно до того, як цивілізовано все це вирішується", - повідомив речник УПЦ МП, архієпископом Климент.