ru ua
Пн, 03 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Іноземець заявив про зґвалтування його священиком у Києві: він дав мені алкоголь

Новость на русском →
Київ, Понеділок 03 січня 2022 09:05
Іноземець заявив про зґвалтування його священиком у Києві: він дав мені алкоголь Іноземець повідомив, що його зґвалтував священик (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Аспірант з Франції повідомив, що в Києві його зґвалтував священик Московського патріархату.

Про це пише ТСН.

Як все сталося

Ніколя Імбер приїхав в Україну, щоб дослідити відносини в православній церкві. Він спілкувався зі священиками, а також читав лекції в Київському Політехнічному.

У день, коли все сталося, Ніколя зустрічався зі священиком.

"Він дав мені алкоголь. І коли я ліг спати, то відчув, що захворів. У мене була температура. Насправді, у мене явно був COVID", - згадує іноземець.

За його словами, він звернувся за допомогою до священика.

"Я йому сказав: "Батюшка, ви спите? Мені дуже погано". Попросив, щоб він допоміг мені. Тоді він сказав мені: "Іди сюди!". Запропонував йому піднятися. Я подумав, що він хотів мені допомогти. А він зробив, що він зробив, поки я був сонний, з температурою", - говорить Ніколя.

Що кажуть у церкві

В УПЦ Московського патріархату запевняють, що про секс-скандал нічого не чули і порадили звернутися в поліцію. Ніколя написав заяву.

"Якщо у людини є якісь проблеми, то потрібно звертатися в слідчі органи. Відповідно до того, як цивілізовано все це вирішується", - повідомив речник УПЦ МП, архієпископом Климент.

Як ми писали раніше, Полтавський священик-депутат "підірвав" мережу поясненням, чому важливо берегти себе взимку.

Читайте РБК-Україна в Google News
священник
LITE
"Як ви раніше були один без одного?"Осадча і Горбунов захопили зимовою казкою в Карпатах
"Як ви раніше були один без одного?"Осадча і Горбунов захопили зимовою казкою в Карпатах