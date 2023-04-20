Інопланетяни, супутник та "ядерка". Соцмережі вибухнули мемами про загадковий спалах у Києві (фото)

Побачивши незвичайне та страхітливе явище, українці та кияни, зокрема, почали висувати свої версії з приводу того, що ж це могло бути. Першим ділом, звісно, подумали про інопланетних створінь.

Згодом, коли з'явилася інформація про падіння в межах Києва супутника NASA, поширилися інші меми. Згадали всіх і все: і сумнозвісного Доржа Бату, і супутник, на який донатили українці, та навіть показали фото перевезення евакуатором дивного літального об'єкта.

До речі, останнє наробило найбільше шуму.

Не змогли оминути увагою і те, чим же збивали невідомий об'єкт. У цьому випадку, звичайно, згадали про ЗРК "Patriot", який нещодавно отримала Україна від партнерів.

Варто додати, що не так давно в Україні неслися меми про ядерну зброю. Тоді спільнота соціальних мереж активно жартувала про те, щоб збиратися на горі Щекавиця. Нібито там вдасться вберегтися від небезпеки.

А оскільки нещодавно українці відсвяткували Великдень, про це також встигли пожартувати.

Що насправді відбулося

19 квітня о 21:57 над Києвом було помітно яскравий спалах у небі, який супроводжувався звуками вибухів. Після цього в Києві та області була оголошена повітряна тривога, а в КОВА заявили, що в небі над Київщиною виявлено повітряну ціль.

Керівник ОП Андрій Єрмак написав у своєму Telegram-каналі, що це була робота ППО, після чого видалив своє повідомлення та закликав чекати офіційного підтвердження.

Згодом з'явилася інформація від КОВА про падіння супутника NASA на території Києва. За словами Сергія Попка, сили ППО не працювали, а тривогу оголосили, щоб уникнути жертв.

У цей час керівник ОП Андрій Єрмак опублікував таке повідомлення:

Водночас представники NASA заперечують падіння свого супутника. Натомість вони стверджують, що він перебував на орбіті та не міг впасти в Україні.

Скриншот: BBC

Освітній проєкт про космос The Alpha Centauri написали, що невідомий об'єкт був більше схожим на болід. Це дуже яскравий метеор, який може мати вигляд зірки, що падає.

У Головному центрі спеціального контролю при космічному агентстві України повідомили, що вчора зафіксували високоенергетичну акустичну подію.

"19 квітня 2023 року о 21:57 за київським часом інфразвуковими засобами ГЦСК на території України зареєстрована високоенергетична акустична подія. Розрахункове місце епіцентру вибуху знаходиться в Київській області.

Подія ймовірно пов'язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери, інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Наразі офіційного підтвердження чи спростування від Повітряних сил ЗСУ не було.