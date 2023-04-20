Инопланетяне, спутник и "ядерка". Соцсети взорвались мемами о загадочной вспышке в Киеве (фото)

Увидев необычное и устрашающее явление, украинцы и киевляне, в частности, начали выдвигать свои версии по поводу того, что это могло быть. Первым делом, конечно, подумали об инопланетных созданиях.

Впоследствии, когда появилась информация о падении в Киеве спутника NASA, распространились другие мемы. Вспомнили всех и все: и печально известного Доржа Бату, и спутник, на который донатили украинцы, и даже показали фото перевозки эвакуатором удивительного летательного объекта.

Кстати, последнее наделало больше всего шума.

Не смогли обойти вниманием и то, чем же избивали неизвестный объект. В этом случае, конечно, упомянули о ЗРК "Patriot", недавно полученном Украиной от партнеров.

Стоит добавить, что недавно в Украине неслись мемы о ядерном оружии. Тогда сообщество социальных сетей активно шутило о том, чтобы собираться на горе Щекавица. Вроде бы там удастся уберечься от опасности.

А поскольку недавно украинцы отпраздновали Пасху, об этом тоже успели пошутить.

Что на самом деле произошло

19 апреля в 21:57 над Киевом была заметна яркая вспышка в небе, сопровождавшаяся звуками взрывов. После этого в Киеве и области была объявлена воздушная тревога, а в КОВА заявили, что в небе над Киевской областью обнаружена воздушная цель.

Руководитель ОП Андрей Ермак написал в своем Telegram-канале, что это была работа ПВО, после чего удалил свое сообщение и призвал ждать официального подтверждения.

Потом появилась информация от КОВА о падении спутника NASA на территории Киева. По словам Сергея Попко, силы ПВО не работали, а тревогу объявили во избежание жертв.

В это время руководитель ОП Андрей Ермак опубликовал следующее сообщение:

В то же время представители NASA отрицают падение своего спутника. Они утверждают, что он находился на орбите и не мог упасть в Украине.

Скриншот: BBC

Образовательный проект о космосе The Alpha Centauri написали, что неизвестный объект больше походил на болид. Это очень яркий метеор, который может выглядеть как падающая звезда.

В Главном центре специального контроля при космическом агентстве Украины сообщили, что вчера зафиксировали высокоэнергетическое акустическое событие.

19 апреля 2023 года в 21:57 по киевскому времени инфразвуковыми средствами ГЦСК на территории Украины зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие. Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области. Событие, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы, информация уточняется", - говорится в сообщении.

Пока официального подтверждения или опровержения от Воздушных сил ВСУ не было.