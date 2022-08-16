"Инновации "русского мира": в сети показали, как оккупанты в Мариуполе "обновляют" транспорт (фото)

Необычную конструкцию назвали впечатляющей инновацией "русского мира".

Также отмечается, что сначала оккупанты разбомбили почти все автобусы и троллейбусы, которые были в Мариупольском трамвайно-троллейбусном управлении. Однако, те, что остались поврежденными, выпускают на линию.

Как оказалось, россияне не могут даже заменить поручни.

"Вот так оккупанты "обновляют" транспорт. Даже заменить поручни они не могут. Это показывает весь технический и интеллектуальный уровень россиян и коллаборантов", - говорится в сообщении.

Показали, как оккупанты "обновляют" транспорт в Мариуполе (t.me/mariupolrada)