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"Инновации "русского мира": в сети показали, как оккупанты в Мариуполе "обновляют" транспорт (фото)

Оккупанты в Мариуполе опозорились из-за ремонта городского транспорта (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во временно оккупированном Мариуполе российские военные поразили своими "инновационными технологиями". В сети показали, как захватчики "обновляют" транспорт в городе.

Фото опубликовала пресслужба Мариупольского городского совета.

Необычную конструкцию назвали впечатляющей инновацией "русского мира".

Также отмечается, что сначала оккупанты разбомбили почти все автобусы и троллейбусы, которые были в Мариупольском трамвайно-троллейбусном управлении. Однако, те, что остались поврежденными, выпускают на линию.

Как оказалось, россияне не могут даже заменить поручни.

"Вот так оккупанты "обновляют" транспорт. Даже заменить поручни они не могут. Это показывает весь технический и интеллектуальный уровень россиян и коллаборантов", - говорится в сообщении.

Показали, как оккупанты "обновляют" транспорт в Мариуполе (t.me/mariupolrada)

Ранее мы сообщали, что в "ДНР" привязывают коптеры к удочкам, чтобы не потерять.

Также мы писали, что оккупанты опозорились разминированием территории с помощью бутылки.

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Мариуполь