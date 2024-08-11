Інна Мірошниченко посвітила стрункою та підтягнутою фігурою у купальнику (фото)

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram колишньої нотаріуски.

Так, Інна переважно публікує у своїх соцмережах світлини з дітьми. Цього ж разу вона вирішила показати, як проводить час без них і урізноманітнює свою рутину.

"До питання, як я наповнююсь і чи є в мене час на себе. Очевидно, що є. Бо я у себе одненька. І настрій у сім'ї тримається на жінці. Якщо зламаюсь, то зламається все", - написала Мірошниченко.

Інна Мірошниченко показала, як відпочиває без дітей (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Також вона сказала, що вирішила з чоловіком наступного року придбати собі сапи, щоб відпочивати на водоймі з сусідами.

"Було вирішено купити сапи на наступний рік і ходити так чи не щоранку. З сусідами. Зустрічати світанки, шукати пригоди", - зауважила блогерка.

Інна Мірошниченко показала, як відпочиває без дітей (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Нагадаємо, зіркове подружжя Тімур та Інна Мірошниченки виховують 6-річну доньку Мію та 5-річного сина Марка.

Минулого року вони всиновили 3-річного хлопчика Марселя, а нещодавно удочерили 8-річну дівчинку Ангеліну.