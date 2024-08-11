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Инна Мирошниченко посветила стройной и подтянутой фигурой в купальнике (фото)

Воскресенье 11 августа 2024 15:03
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Инна Мирошниченко посветила стройной и подтянутой фигурой в купальнике (фото) Инна Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Автор: Иванна Пашкевич

Жена ведущего Тимура Мирошниченко, блогерша Инна, похвасталась стройной фигурой в купальнике.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram бывшей нотариуски.

Так, Инна преимущественно публикует в своих соцсетях фотографии с детьми. На этот раз она решила показать, как проводит время без них и разнообразит свою рутину.

"К вопросу, как я наполняюсь и есть ли у меня время на себя. Очевидно, что есть. Потому что я у себя одна. И настроение в семье держится на женщине. Если сломаюсь, то сломается все", - написала Мирошниченко.

Инна Мирошниченко посветила стройной и подтянутой фигурой в купальнике (фото)

Инна Мирошниченко показала, как отдыхает без детей (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Также она сказала, что решила с мужем в следующем году приобрести себе сапы, чтобы отдыхать на водоеме с соседями.

"Было решено купить сапы на следующий год и ходить так чуть ли не каждое утро. С соседями. Встречать рассветы, искать приключения", - отметила блогерша.

Инна Мирошниченко посветила стройной и подтянутой фигурой в купальнике (фото)

Инна Мирошниченко посветила стройной и подтянутой фигурой в купальнике (фото)

Инна Мирошниченко показала, как отдыхает без детей (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Напомним, звездные супруги Тимур и Инна Мирошниченко воспитывают 6-летнюю дочь Мию и 5-летнего сына Марка.

В прошлом году они усыновили 3-летнего мальчика Марселя, а недавно удочерили 8-летнюю девочку Ангелину.

Ранее жена Мирошниченко честно рассказала о реакции своих родителей на усыновление детей.

Также семья поделилась, с какими трудностями столкнулись при процедуре усыновления.

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