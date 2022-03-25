Информационная деятельность СБУ мешает врагу. Спикер Дехтяренко предупредил о фейковых страницах

Спикер СБУ Артем Дехтяренко предупредил, что в социальных сетях начали появляться фейковые страницы с его именем.
Об этом Дехтяренко сообщил на своей единственной и официальной странице в Facebook.
"Информационная активность Службы безопасности Украины так мешает врагу, что они решили действовать через клоны. В разных социальных сетях начали создавать мои фейковые страницы. Не верьте. Дехтяренко один. Если есть другие – сообщайте, будем блокировать", - написал спикер СБУ.
Он дал ссылки на свои официальные страницы:
Facebook – https://www.facebook.com/art.denko
Instagram – https://www.instagram.com/artdenko/
Как отметил Артем Дехтяренко, теперь он будет вести и свою страницу в Instagram.
"До сегодняшнего дня я не вел свой Инстаграм, но как показала практика, если его не ведешь ты, то будет вести кто-то за тебя", - добавил спикер СБУ.
А вот так могут выглядеть переписки с фейковыми клонами Артема Дехтяренко.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Мариуполе оккупанты распространяют фейк, что Запорожье не принимает беженцев, и надо ехать в РФ.
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