Инфекционист рассказала, как украинцы охотятся за остаточными дозами вакцины

В Украине желающие вакцинироваться от коронавируса, но не входящие в так называемые приоритетные группы риска, например 80+, 70+, устраивают охоту за остаточными дозами. По словам врача-инфекциониста Екатерины Булавиновой, такое происходило и в других странах.

Специалист отметила, что те, кто уже сейчас хочет получить прививку, информируют об этом своих семейных врачей, а некоторые просто едут к местам вакцинации и ждут этой остаточной дозы.

Также она обратила внимание, что вакцину получить могут все, даже те, кто не имеет декларации с семейным врачом. И для этого можно позвонить в ближайшую поликлинику, где делают прививки от COVID-19, и сказать, что вы хотите получить эту остаточную дозу.

"Главное, чтобы данные человека были занесены в электронную базу. Ведь потом может понадобиться справка о вакцинации. Тогда создаются списки по 10-20 человек - это очень правильно, ведь задача, чтобы ни одна доза из флакона не была потеряна. Поэтому было бы хорошо, чтобы был в записи списка А и списка Б, если кто-то из списка не приехал", - говорит Булавинова.

Инфекционист подчеркивает, что получить прививку от коронавируса должны люди, имеющие хронические и тяжелые болезни.

"Все вакцины сделаны для людей, которые имеют какие-то проблемы со здоровьем, для взрослых и очень взрослых, поэтому все люди, которые имеют все "букеты", как раз должны получить первые дозы вакцины. Такая концепция не очень воспринимается в Украине, ведь люди почему-то считают, что им нельзя. Хотя важно, что в других странах, как раз таких людей в первую очередь и вакцинировали", - сказала эксперт.

Булавинова сетует, что некоторые украинцы не осознают и не понимают той проблемы, что могут тяжело заболеть COVID-19, и "им тогда будут делать кучу всего ненужного - например, антибиотики, препараты с недоказанной эффективностью, их родственников будут гонять за всевозможным медикаментами".

"Даже если все будет хорошо, ты будешь очень долго от этого отходить. Поэтому этого не нужно, значительно легче прививаться", - отметила врач.

При этом инфекционист раскритиковала практику проведения вакцинации в Украине только в медицинских учреждениях, и обратила внимание, что она несет за собой дополнительные риски инфицирования из-за небольших помещений, коридоров, очередей.

"Когда у нас такое количество госпитализаций, скорая помощь бьет все рекорды по количеству вызовов, поэтому я не вижу смысла, почему людям контактировать в медицинских учреждениях", - сказала Булавинова.