Інфекціоніст розповіла, як українці полюють за залишковими дозами вакцини

В Україні бажаючі вакцинуватися від коронавірусу, але хто не входить у так звані пріоритетні групи ризику, наприклад, 80+, 70+, влаштовують полювання за залишковими дозами. За словами лікаря-інфекціоніста Катерини Булавінової, таке відбувалося і в інших країнах.

Фахівець зазначила, що ті, хто вже зараз хоче отримати щеплення, інформують про це своїх сімейних лікарів, а деякі просто їдуть до місць вакцинації та чекають на цю залишкову дозу.

Також вона звернула увагу, що вакцину можуть отримати всі, навіть ті, хто не має декларації з сімейним лікарем. І для цього можна зателефонувати в найближчу поліклініку, де роблять щеплення від COVID-19, і сказати, що ви хочете отримати цю залишкову дозу.

"Головне, щоб дані людини були занесені до електронної бази. Бо ж потім може знадобитись довідка про вакцинацію. Тоді створюються списки по 10-20 осіб - це дуже правильно, адже завдання, щоб жодна доза з флакона не була втрачена. Тому було б добре, аби був у записи списку А і списку Б, якщо хтось зі списку не доїхав", - говорить Булавінова.

Інфекціоніст наголошує, що отримати щеплення від коронавірусу повинні люди, які мають хронічні та тяжкі хвороби.

"Всі вакцини зроблені для людей, які мають якісь проблеми зі здоров'ям, для дорослих і дуже дорослих, тому всі люди, які мають всі "букети", саме й мають отримати перші дози вакцини. Така концепція не дуже сприймається в Україні, адже люди чомусь вважають, що їм не можна. Хоча важливо, що в інших країнах, таких людей в першу чергу і вакцинували", - сказала експерт.

Булавінова нарікає, що деякі українці не усвідомлюють і не розуміють тієї проблеми, що можуть тяжко захворіти на COVID-19, і "їм тоді робитимуть купу всього непотрібного - наприклад, антибіотики, препарати з недоведеною ефективністю, їх родичів ганятимуть за всіляких медикаментами".

"Навіть якщо все буде добре, ти будеш дуже довго від цього відходити. Тому цього не потрібно, значно легше робити щеплення", - зазначила лікар.

При цьому інфекціоніст розкритикувала практику проведення вакцинації в Україні тільки в медичних установах, і звернула увагу, що вона несе за собою додаткові ризики інфікування через невеликі приміщення, коридори, черги.

"Коли у нас така кількість госпіталізацій, швидка допомога б'є всі рекорди за кількістю викликів, тому я не бачу сенсу, чому людям контактувати в медичних установах", - сказала Булавінова.