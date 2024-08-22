Indiana Jones and the Great Circle: геймплей, сюжет та дата виходу

Microsoft та Bethesda офіційно переносять Indiana Jones and the Great Circle на PS5 після його дебюту на Xbox. Під час відкриття Gamescom Live Bethesda підтвердила, що гра виходить на Xbox та PC спочатку 9 грудня, а потім на PS5 навесні 2025 року.

Джерела, знайомі з планами Bethesda, кажуть, що компанія націлена на квітневий реліз Indiana Jones and the Great Circle на PS5 в 2025 році, але ця дата може природно змінюватися в залежності від графіків розробки.

Деталі майбутньої гри

Останній трейлер Indiana Jones and the Great Circle був показаний на Xbox Showcase 9 червня 2024 року. Він містить безліч ігрового процесу, а також погляд на когось, хто, схоже, є головним лиходієм гри.

Ще один трейлер на Indiana Jones and the Great Circle був показаний у рамках Xbox Developers Direct, що відбувся 18 січня 2024 року, і дав перший погляд на те, на що ми можемо очікувати від цієї гри.

Це пригодницька гра від першої особи для одного гравця, яка поміщає нас у шкуру титульного дослідника та показує короткі сутички у бою поряд із деякими кінематографічними сюжетними лініями.

На додаток до цього розкриття геймплею Bethesda поділилася тизер-трейлером на Twitter у січні 2021 року, який офіційно анонсував нову гру Indiana Jones, хоча в ньому було більше пасхальних яєць, ніж фактичної інформації.

Трейлер ковзає по столу, покритому книгами, камерою та паперами, перш ніж зупинитися на фірмовому капелюсі та батогу доктора Джонса. Також схоже, що там ховається безліч підказок.



Сюжет та місце дії гри

Враховуючи, що це гра про Індіана Джонса, ми можемо очікувати захоплюючої, м'ясистої пригоди, наповненої зухвалим героїзмом і реліквіями давнини.

На щастя, тизер і трейлер геймплею пропонують деякі корисні крихти, які заповзятливий глядач може використовувати для складання деяких частин сюжету.

Враховуючи, що трейлер показує карту Ватикану, а також напис, який частково говорить: "Я прибуду до Риму", схоже, ми побачимо, як доктор Джонс вирушить на пригоди до Італії, поряд зі вступною заставкою трейлера, яка передбачає короткий період перебування в Африці. .

Сюжет гри Indiana Jones and the Great Circle (фото: TechRadar)

Зважаючи на той факт, що квиток на літак Інді датований 1937 роком, нашому герою, можливо, доведеться боротися з махінаціями висхідної фашистської партії Італії, коли Європа балансує на межі Другої світової війни.

Це також означає, що гра (принаймні частково) відбуватиметься через рік після першого фільму про Індіана Джонса: "У пошуках втраченого ковчега".

Книги "Стародавні кола", "Заборонені камені" та "Міфи, які зробили нас" припускають, що, в типовій манері Індіани Джонса, пригода включатиме окультні міфи та стародавні артефакти з надприродними здібностями.