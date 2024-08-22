Indiana Jones and the Great Circle: геймплей, сюжет и дата выхода

Microsoft и Bethesda официально переносят Indiana Jones and the Great Circle на PS5 после его дебюта на Xbox. Во время открытия Gamescom Live Bethesda подтвердила, что игра выходит на Xbox и PC сначала 9 декабря, а затем на PS5 весной 2025 года.

Источники, знакомые с планами Bethesda, говорят, что компания нацелена на апрельский релиз Indiana Jones and the Great Circle на PS5 в 2025 году, но эта дата может естественным образом меняться в зависимости от графиков разработки.

Детали будущей игры

Последний трейлер Indiana Jones and the Great Circle был показан на Xbox Showcase 9 июня 2024 года. Он содержит множество игрового процесса, а также взгляд на кого-то, кто, похоже, является главным злодеем игры.

Еще один трейлер на Indiana Jones and the Great Circle был показан в рамках Xbox Developers Direct, состоявшегося 18 января 2024 года, и дал первый взгляд на то, чего мы можем ожидать от этой игры.

Это приключенческая игра от первого лица для одного игрока, которая помещает нас в шкуру титульного исследователя и показывает краткие стычки в бою наряду с некоторыми кинематографическими сюжетными линиями.

В дополнение к этому раскрытию геймплея Bethesda поделилась тизер-трейлером на Twitter в январе 2021 года, который официально анонсировал новую игру Indiana Jones, хотя в нем было больше пасхальных яиц, чем фактической информации.

Трейлер скользит по столу, покрытому книгами, камерой и бумагами, прежде чем остановиться на фирменной шляпе и кнуте доктора Джонса. Также похоже, что там скрывается множество подсказок.



Сюжет и место действия игры

Учитывая, что это игра про Индиану Джонса, мы можем ожидать захватывающего, мясистого приключения, наполненного дерзким героизмом и реликвиями древности.

К счастью, тизер и трейлер геймплея предлагают некоторые полезные крохи, которые предприимчивый зритель может использовать для составления некоторых частей сюжета.

Учитывая, что трейлер показывает карту Ватикана, а также надпись, которая частично гласит: "Я прибуду в Рим", похоже, мы увидим, как доктор Джонс отправится на приключения в Италию, наряду со вступительной заставкой трейлера, которая предполагает краткий период пребывания в Африке.

Сюжет игры Indiana Jones and the Great Circle (фото: TechRadar)

Ввиду того факта, что билет на самолет Инди датирован 1937 годом, нашему герою, возможно, придется бороться с махинациями восходящей фашистской партии Италии, когда Европа балансирует на грани Второй мировой войны.

Это также означает, что игра будет (по крайней мере частично) происходить через год после первого фильма об Индиане Джонсе: "В поисках утраченного ковчега".

Книги "Древние круги", "Запрещенные камни" и "Мифы, которые сделали нас" предполагают, что, в типичной манере Индианы Джонса, приключение будет включать оккультные мифы и древние артефакты со сверхъестественными способностями.