Інакше буде штраф: коли водії мають право використовувати аварійку

Рух авто з технічними несправностями

Аварійку потрібно вмикати, коли під час руху виникає технічна проблема. Тоді за допомогою цієї опції водій попереджає інших учасників дорожнього руху про несправності свого авто.

Під час буксирування авто

Автомобілі нерідко застрягають у багнюці чи снігу й тоді потребують буксирування. У цьому випадку також потрібно вмикати аварійні вогні - вони сигналізують іншим водіям про ймовірну небезпеку, а також про те, що ви потребуєте допомоги.

Вимушена зупинка

Аварійку потрібно вмикати у випадку, коли водію потрібно неочікувано зупинитися. Так він інформує інших автомобілістів про наявність попереду нерухомої машини. Це зменшує ризики виникнення ДТП.

Засліплення водія світлом фар

За правилами, аварійку потрібно використовувати і у випадку, коли світло фар зустрічного автомобіля занадто яскраве і спричиняє тимчасове погіршення зору у водія. За допомогою аварійних вогнів можна сигналізувати іншому учаснику дорожнього руху, аби той зменшив яскравість фар у своєму авто.

Зупинка на вимогу патруля

Аварійка передбачена і у випадках, коли патруль вимагає водія зупинитися. Тоді він зобов'язаний увімкнути аварійну світлову сигналізацію, щоб показати учасникам дорожнього руху, що він має негайно зупинитися.

На місці ДТП

Якщо сталася аварія, то учасник має увімкнути аварійну світлову сигналізацію, щоб попередити інших водіїв про небезпеку. Цим він також їх закликає дотримуватися безпечної дистанції.

Подяка або вибачення перед іншими автомобілістами

Використовувати аварійку заведено і у випадках, коли водій перепрошує інших учасників дорожнього руху за неправильний маневр. Або коли навпаки дякує, що його, наприклад, інший водій пропустив вперед тощо.