Иначе будет штраф: когда водители имеют право использовать аварийку

Движение авто с техническими неисправностями

Аварийку нужно включать, когда при движении возникает техническая проблема. Тогда с помощью этой опции водитель предупреждает других участников дорожного движения о неисправностях своего авто.

Во время буксировки авто

Автомобили нередко застревают в грязи или снегу и тогда нуждаются в буксировке. В этом случае также нужно включать аварийные огни - они сигнализируют другим водителям о вероятной опасности, а также о том, что вы нуждаетесь в помощи.

Вынужденная остановка

Аварийку нужно включать в случае, когда водителю нужно неожиданно остановиться. Так он информирует других автомобилистов о наличии впереди недвижимой машины. Это уменьшает риск возникновения ДТП.

Ослепление водителя светом фар

По правилам, аварийку нужно использовать и в случае, когда свет фар встречного автомобиля слишком яркий и влечет за собой временное ухудшение зрения у водителя. С помощью аварийных огней можно сигнализировать другому участнику дорожного движения, чтобы тот уменьшил яркость фар в своем авто.

Остановка по требованию патруля

Аварийка предусмотрена и в случаях, когда патруль заставляет водителя остановиться. Тогда он обязан включить аварийную световую сигнализацию, чтобы показать участникам дорожного движения, что он должен немедленно остановиться.

На месте ДТП

Если произошла авария, участник должен включить аварийную световую сигнализацию, чтобы предупредить других водителей об опасности. Этим он также их призывает соблюдать безопасную дистанцию.

Благодарность или извинение перед другими автомобилистами

Использовать аварийку принято и в случаях, когда водитель извиняется перед другими участниками дорожного движения за неправильный маневр. Или когда наоборот благодарит за то, что его, например, другой водитель пропустил вперед.