Иначе будет штраф: когда водители имеют право использовать аварийку

Украинские водители нередко злоупотребляют включением аварийки. Однако если ее использовать в ненадлежащих случаях, можно получить штраф в размере 425 грн. Если такие действия водителя повлекут за собой аварию - его оштрафуют на 680 грн и даже могут забрать удостоверение на 6-12 месяцев.
О том, в каких случаях необходимо включать аварийку, рассказываем в материале ниже.
Аварийку нужно включать, когда при движении возникает техническая проблема. Тогда с помощью этой опции водитель предупреждает других участников дорожного движения о неисправностях своего авто.
Автомобили нередко застревают в грязи или снегу и тогда нуждаются в буксировке. В этом случае также нужно включать аварийные огни - они сигнализируют другим водителям о вероятной опасности, а также о том, что вы нуждаетесь в помощи.
Аварийку нужно включать в случае, когда водителю нужно неожиданно остановиться. Так он информирует других автомобилистов о наличии впереди недвижимой машины. Это уменьшает риск возникновения ДТП.
По правилам, аварийку нужно использовать и в случае, когда свет фар встречного автомобиля слишком яркий и влечет за собой временное ухудшение зрения у водителя. С помощью аварийных огней можно сигнализировать другому участнику дорожного движения, чтобы тот уменьшил яркость фар в своем авто.
Аварийка предусмотрена и в случаях, когда патруль заставляет водителя остановиться. Тогда он обязан включить аварийную световую сигнализацию, чтобы показать участникам дорожного движения, что он должен немедленно остановиться.
Если произошла авария, участник должен включить аварийную световую сигнализацию, чтобы предупредить других водителей об опасности. Этим он также их призывает соблюдать безопасную дистанцию.
Использовать аварийку принято и в случаях, когда водитель извиняется перед другими участниками дорожного движения за неправильный маневр. Или когда наоборот благодарит за то, что его, например, другой водитель пропустил вперед.
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