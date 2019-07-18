На имя погибшего Кузьмы прислали штраф: сеть негодует

Кузьмы Скрябина нет в живых уже более четырех лет, но на его имя (Андрей Кузьменко) налоговая прислала уведомление о штрафе. Об этом написал гонщик и волонтер Алексей Мочанов на своей странице в Facebook.

Мочанов сильно возмущен тем, что сотрудники налоговой службы не следят за тем, кому посылают уведомления. При этом он отметил, что сам готов заплатить штраф погибшего в феврале 2015 года Кузьмы, который составляет 1 613 гривен 13 копеек.

"Долбни из налоговой 3 июля 2019 года прислали Кузьме штраф. Спустя 4,5 года после его гибели. Я готов его оплатить, чтобы Держава Украина не пострадала. И чтобы на Андрюхе не висел висяк, может он и правда когда-то что-то недокинул на счет налоговой, мало ли. Я хочу, чтобы если вы меня читаете, долбни, вы в личку скинули мне, как вам закрыть эти 1613,35 коп. И чтобы вы нашли невменяшку, которое в июле 2019 отправило штраф на адрес погибшего в феврале 2015 Андрея Викторовича Кузьменко. Жду", - написал Мочанов.

Скриншот с Facebook

Пользователи сети также возмущены работой налоговой, но отметили, что это письмо создалось автоматически на основе данных из базы налоговой службы.

Люди тут не при чем. Это автоматически созданное письмо на основе данных из базы налоговой;

Простите, а реестры зачем? Или в конверт оно тоже автоматически попало? Марки налепило и в ящик автоматически ушло?

Скриншот с Facebook

Я за обращение в судебные органы. Или забить, пусть себе шлют дальше. Он зарегистрирован как ФОП и после смерти ФОП не сняли с регистрации, а потом пришла пора с начислением и уплатой ЕСВ от мин. зарплаты вне зависимости от веления деятельности. Ни в коем случае не платить. Если заплатить - снова придет штраф и еще пеню начислят;

Скриншот с Facebook

ФОП закрыли еще 2/04/15, но скорее всего не сдали отчетность или не закрыли недоимку, ФОП продолжает висеть в базе уже снятый с учета. По сумме это не новые начисления, а задолженность, которую должны закрыть наследники. По ЕСВ срока давности нет. Куда платить указано в письме. Платить можно с личной карты/через кассу банка.

Скриншот с Facebook

Напомним, что Кузьме Скрябину установят новый памятник в августе этого года под Киевом на границе сел Святопетровское и Софиевская Борщаговка.

Ранее сообщалось о том, что известный астролог рассказал о гибели Кузьмы Скрябина.