На ім'я загиблого Кузьми надіслали штраф: мережа обурюється

Загиблого Кузьму хочуть оштрафувати чотири роки потому
Кузьми Скрябіна немає в живих вже більше чотирьох років, але на його ім'я (Андрій Кузьменко) податкова надіслала повідомлення про штраф. Про це написав гонщик і волонтер Олексій Мочанов на своїй сторінці в Facebook.
Мочанов сильно обурений тим, що співробітники податкової служби не слідкують за тим, кому посилають повідомлення. При цьому він зазначив, що сам готовий заплатити штраф загиблого в лютому 2015 року Кузьми, який становить 1 613 гривень 13 копійок.
"Долбні з податкової 3 липня 2019 року надіслали Кузьмі штраф. Через 4,5 роки після його загибелі. Я готовий його сплатити, щоб Держава Україна не постраждала. І щоб на Андрію не висів висяк, може він і справді колись щось недокинув на рахунок податкової. Я хочу, щоб якщо ви мене читаєте, долбні, ви в лічку скинули мені, як вам закрити ці 1613,35 коп. І щоб ви знайшли невміняшку, яке в липні 2019 відправило штраф на адресу загиблого в лютому 2015 Андрія Вікторовича Кузьменко. Чекаю", - написав Мочанов.
Скріншот з Facebook
Користувачі мережі також обурені роботою податкової, але зазначили, що це лист склався автоматично на основі даних з бази податкової служби.
Скріншот з Facebook
Скріншот з Facebook
Скріншот з Facebook
Нагадаємо, що Кузьмі Скрябіну встановлять новий пам'ятник у серпні цього року під Києвом на межі сіл Святопетровское і Софіївська Борщагівка.
Раніше повідомлялося про те, що відомий астролог розповів про загибель Кузьми Скрябіна.