Імпровізований танець і поцілунки: Віктор Розовий показав щасливі кадри з власного весілля

Зірка "Ліги сміху" Віктор Розовий одружився

Військовий третьої штурмової бригади "Азову", відомий багатьом українцям як гуморист з команди "Загорецька Людмила Степанівна" у "Лізі сміху", залишив своє холостяцьке життя у минулому. Відтепер він чоловік прекрасної жінки.

Кілька днів тому, Віктор вперше показав свою обраницю на спільній фотографії після розпису у РАГСі й підписав його дуже лаконічним словом "Всьо".

Відомо, що заради весілля він взяв 10-денну відпустку зі служби й судячи з дводенної перерви між фото, розпис та саме святкування відбулося в різні дні.

Як пройшло весілля Віктора Розового

Для найважливішого дня у своєму житті Розовий разом з нареченою Ольгою вибрали розкішний ресторан у Львові з просторою залою, де змогли поміститися всі гості, а їх було чимало.

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Молодята звернулися до івент-агентства, заради того, щоб їхнє свято пройшло на вищому рівні, адже такий день буває раз у житті. Також пара найняла фотографів та відеографів, аби запам’ятати своє свято.

На весіллі Ольга та Віктор танцювали імпровізований танець, певно, у пари не було часу на репетиції через військову службу гумориста, але насправді й непідготовлений перший танець молодят вийшов дуже запальним та водночас романтичним, адже вони проявили свої щирі емоції, цілувалися, обнімалися та дуркували.

"Перший танець, який довго репетували або імпровіз тривалістю 3 хвилини", - підписала відео дружина Віктора Ольга.

Родзинкою свята стала поява Пса Патрона, з яким Рожевий має особливу історію. Щоправда, він був несправжній, але емоціїї коміка треба бачити.

Також особливим та навіть найголовнішим гостем став французький бульдог Руслан, який не відходив від Ольги та Віктора та був присутній навіть на фотозйомці з Розовим.

Ведучим свята став колега Віктора Ігор Ласточкін, який створив особливу атмосферу для військового та його коханої.

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Образи наречених

Ольга вибрала неймовірну білу сукню з відкритою зоною декольте, цікавим драпіруванням та розрізом на нозі від бренду CRYSTAL. А також білі туфлі, рукавиці білого кольору й пов’язку на шию.

Віктор Розовий з дружиною Ольгою (фото: instagram.com/myronmuza)

А ось Віктор одягнув класичний чорний костюм від українського бренду Andreas Moskin, білу сорочку та ніжно-рожеву краватку-метелик.

Їхня пара виглядає дуже ніжно та гармонійно і видно, що це кохання в очах - щире й непідробне почуття.

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