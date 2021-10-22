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Иммунитет после перенесенного коронавируса не защитит от других штаммов: защищает только вакцина

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Пятница 22 октября 2021 14:15
Иммунитет после перенесенного коронавируса не защитит от других штаммов: защищает только вакцина Иммуните после коронавируса не защищает организм от других штаммов болезни (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Иммунитет, который вырабатывается у человека после перенесенного коронавируса, не защищает от других штаммов этого заболевания. Человек может снова заболеть, но уже другой разновидностью этого заболевания.

Об этом рассказала львовский врач, доктор медицинских наук Наталия Матолинец в программе "Право на владу".

В эфире программы один из народных депутатов заявил, что не намерен вакцинироваться от коронавируса, так как уже переболел и у него есть иммунитет.

Однако Наталия Матолинец объяснила, что такой иммунитет может защитить только от того штамма коронавируса, которым он переболел. От других штаммов может защитить только вакцина, так как она действует на все штаммы и делает невозможным развитие тяжелого состояния при болезни.

По сути, человек после перенесенного заболевания может снова заболеть коронавирусом, но уже другого штамма. И течение болезни может быть довольно тяжелым.

Как отметила врач, разговоры о том, что людям с онкологическими и хроническими заболеваниями не стоит вакцинироваться – ошибочны. Единственное противопоказание к вакцинации на данный момент – это аллергия на компоненты вакцины.

А людям с онкологией, диабетом, проблемами с легкими, эндокринными заболеваниями и другими хроническими заболеваниями нужно вакцинироваться в первую очередь.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинцам в следующем году вероятно придется пройти еще один курс вакцинации от коронавируса.

А также мы писали о том, где и за сколько можно сделать быстрый тест перед поездкой на поезде.

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