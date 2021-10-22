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Імунітет після перенесеного коронавірусу не захистить від інших штамів: захищає тільки вакцина

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П'ятниця 22 жовтня 2021 14:15
Імунітет після перенесеного коронавірусу не захистить від інших штамів: захищає тільки вакцина Імуніті після коронавірусу не захищає організм від інших штамів хвороби (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Імунітет, який виробляється у людини після перенесеного коронавірусу, не захищає від інших штамів цього захворювання. Людина може знову захворіти, але вже іншим різновидом цього захворювання.

Про це розповіла львівський лікар, доктор медичних наук Наталія Матолінець у програмі "Право на владу".

В ефірі програми один з народних депутатів заявив, що не має наміру вакцинуватися від коронавірусу, через те, що вже перехворів і у нього є імунітет.

Однак Наталія Матолінець пояснила, що такий імунітет може захистити тільки від того штаму коронавірусу, яким він перехворів. Від інших штамів може захистити тільки вакцина, бо вона діє на всі штами та унеможливлює розвиток важкого стану при хворобі.

По суті, людина після перенесеного захворювання може знову захворіти на коронавірус, але вже іншого штаму. І перебіг хвороби може бути досить важким.

Як зазначила лікар, розмови про те, що людям з онкологічними та хронічними захворюваннями не варто вакцинуватися – помилкові. Єдине протипоказання до вакцинації на цей момент - це алергія на компоненти вакцини.

А людям з онкологією, діабетом, проблемами з легкими, ендокринними захворюваннями та іншими хронічними захворюваннями потрібно вакцинуватися в першу чергу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що українцям наступного року ймовірно доведеться пройти ще один курс вакцинації від коронавірусу.

А також ми писали про те, де і за скільки можна зробити швидкий тест перед поїздкою на поїзді.

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