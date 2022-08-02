"Имитация заботы о киевлянах": тревел-блогер объяснил, к чему приведет остановка транспорта во время тревоги

Решение КГГА про остановку всего наземного общественного транспорта, в том числе и маршруток, во время воздушной тревоги, вызвала споры в украинском обществе.
Известный блогер Олег Васильев объяснил на примере Днепра, почему такое решение неуместно.
По словам блогера, такой опыт уже имеет Днепр. В результате прибыли от перевозок существенно упали, постоянное скопление транспорта. Кроме того, возле остановок просто может не быть поблизости укрытия. Решение потом отменили.
"Что будет в Киеве? Киевпастранс рискует стать ближе к пропасти и обанкротиться. Сеть укрытий существует лишь на бумаге. То есть людям негде прятаться во время тревоги. Имеем еще одну имитацию заботы о киевлянах. Эффект этого решения будет на уровне 0,1%", - добавил Олег Васильев.
С 1 августа 2022 года вводятся новые обязательные правила для коммунальных и частных перевозчиков:
В связи с действием комендантского часа (05:00-23:00), наземный общественный транспорт Киева работает по графику с 06:00 до 22:30.
Метрополитен будет работать во время тревоги с теми же ограничениями, что и раньше: движение поездов метро по наземным участкам во время тревоги прекращается.
Также существуют следующие ограничения:
Вестибюли всех подземных станций работают круглосуточно как укрытия. При входе в метро во время комендантского часа необходимо иметь с собой удостоверение личности. Контактные данные и звонок для вызова дежурного размещаются у входа в подземку.
Напомним, что в Киеве во время воздушной тревоги кроме транспорта ставится на паузу и работа магазинов.
Также мы писали, что в Кропивницком 18-летнего парня не пускали в укрытие во время тревоги.