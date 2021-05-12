Именины в июне 2021: кто и когда отмечает День ангела, как называть детей

Фото: День ангела в червні (pexels.com)

Женские и мужские именины в июне 2021

1 июня - Александр, Анастасия, Андрей, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Георгий, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Корнилий, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Олег, Павел, Сергей

- Александр, Анастасия, Андрей, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Георгий, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Корнилий, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Олег, Павел, Сергей 2 июня - Александр, Алексей, Владимир, Иван, Никита, Тимофей

- Александр, Алексей, Владимир, Иван, Никита, Тимофей 3 июня - Елена, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав

- Елена, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав 4 июня - Владимир, Даниил, Захар, Иван, Макар, Михаил, Павел, Софья, Тадей, Федор, Яков

- Владимир, Даниил, Захар, Иван, Макар, Михаил, Павел, Софья, Тадей, Федор, Яков 5 июня - Адриан, Александр, Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнатий, Константин, Леонтий, Мария, Михаил, Никита, Петр, Роман, Севастьян, Федор

- Адриан, Александр, Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнатий, Константин, Леонтий, Мария, Михаил, Никита, Петр, Роман, Севастьян, Федор 6 июня – Григорий, Иван, Ксения, Никита, Семен, Степан, Федор

– Григорий, Иван, Ксения, Никита, Семен, Степан, Федор 7 июня - Виктория, Елена, Иван, Иннокентий, Федор

- Виктория, Елена, Иван, Иннокентий, Федор 8 июня - Александр, Георгий, Давид, Елена, Иван, Карп, Макар, Юрий

- Александр, Георгий, Давид, Елена, Иван, Карп, Макар, Юрий 9 июня - Анастасия, Иван, Леонид, Леонтий, Петр

- Анастасия, Иван, Леонид, Леонтий, Петр 10 июня - Василий, Дмитрий, Елена, Захар, Игнатий, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр

- Василий, Дмитрий, Елена, Захар, Игнатий, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр 11 июня - Александр, Андрей, Богдан, Иван, Мария, Фаина, Федот

- Александр, Андрей, Богдан, Иван, Мария, Фаина, Федот 12 июня - Василий, Исаакий, Никанор

- Василий, Исаакий, Никанор 13 июня - Борис, Кристина, Николай, Роман, Филипп

- Борис, Кристина, Николай, Роман, Филипп 14 июня - Василий, Вера, Виктория, Гавриил, Давид, Денис, Иван, Павел, Харита

- Василий, Вера, Виктория, Гавриил, Давид, Денис, Иван, Павел, Харита 15 июня - Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Ульяна

- Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Ульяна 16 июня - Панас, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел, Юлиан

- Панас, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел, Юлиан 17 июня - Иван, Мария, Марфа, Митрофан, Назар, Петр, Софья

- Иван, Мария, Марфа, Митрофан, Назар, Петр, Софья 18 июня - Гавриил, Георгий, Гордей, Дмитрий, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр, Федор

- Гавриил, Георгий, Гордей, Дмитрий, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр, Федор 19 июня - Виссарион, Георгий, Илларион, Лукьян, Рафаил, Сусанна, Текля

- Виссарион, Георгий, Илларион, Лукьян, Рафаил, Сусанна, Текля 20 июня - Александр, Анна, Афанасий, Богдан, Борис, Валентин, Валерия, Василий, Вениамин, Виктор, Владимир, Григорий, Давид, Зинаида, Иван, Игнатий, Калерия, Лукьян, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тарас, Федор, Федот

- Александр, Анна, Афанасий, Богдан, Борис, Валентин, Валерия, Василий, Вениамин, Виктор, Владимир, Григорий, Давид, Зинаида, Иван, Игнатий, Калерия, Лукьян, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тарас, Федор, Федот 21 июня - Василий, Ефрем, Константин, Павел, Федор

- Василий, Ефрем, Константин, Павел, Федор 22 июня - Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Марианна, Мария, Марфа, Рафаил, Текля

- Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Марианна, Мария, Марфа, Рафаил, Текля 23 июня - Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Герасим, Иван, Игнатий, Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар, Николай, Павел, Семен, Тимофей

- Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Герасим, Иван, Игнатий, Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар, Николай, Павел, Семен, Тимофей 24 июня - Ефрем, Мария

- Ефрем, Мария 25 июня - Андрей, Анна, Арсений, Иван, Мария, Петр, Степан, Тимофей, Федор

- Андрей, Анна, Арсений, Иван, Мария, Петр, Степан, Тимофей, Федор 26 июня - Килина, Александр, Александра, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван, Пелагея

- Килина, Александр, Александра, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван, Пелагея 27 июня - Александр, Владимир, Георгий, Иосиф, Николай, Павел

- Александр, Владимир, Георгий, Иосиф, Николай, Павел 28 июня - Григорий, Ефрем, Кира, Михаил, Модест, Семен, Федор

- Григорий, Ефрем, Кира, Михаил, Модест, Семен, Федор 29 июня - Ефрем, Константин, Михаил, Моисей, Петр, Тихон

- Ефрем, Константин, Михаил, Моисей, Петр, Тихон 30 июня - Дина, Иосиф, Исаак, Кирилл, Климент, Максим, Никита, Пелагея, Савелий

Добавим, что если в церковном календаре встречаются несколько дней памяти святых с тем же именем, что и у вас, то вашим Днем ангела будет ближайший из этих дней после вашего дня рождения вперед по календарю.

Интересный факт об именинах

Традиция празднования именин в Украине известна еще с XVII века.

Обычно перед праздником семья варила пиво и пекла именинные пироги и караваи. В день самого праздника именинник со своими родными ходил в церковь на службу, заказывал молебен за здравие, ставил свечи и молился у иконы своего небесного покровителя.