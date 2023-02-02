Іменини в лютому 2023: кого вітати та як назвати дитину

Попри те, що лютий - найкоротший місяць року, він все одно багатий на різноманітні свята та дні янгола. Найбільше іменин будемо відзначати 4, 7, 16, 17, 23 та 26 лютого. Рекордсменами за кількістю днів ангела в лютому є Микола, Олександр, Анна та Михайло.

Хто та коли святкує іменини в лютому 2023 - читайте нижче в матеріалі Styler.

Іменини в лютому 2023

1 лютого: Антон, Макар, Микола, Петро, Федір

Антон, Макар, Микола, Петро, Федір 2 лютого: Інна, Павло, Семен

Інна, Павло, Семен 3 лютого: Анастасія, Анна, Євген, Іван, Ілля, Максим

Анастасія, Анна, Євген, Іван, Ілля, Максим 4 лютого: Анастасія, Георгій, Іван, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій

Анастасія, Георгій, Іван, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій 5 лютого: Володимир, Геннадій, Іван, Катерина, Федір

Володимир, Геннадій, Іван, Катерина, Федір 6 лютого: Денис, Іван, Ксенія, Микола, Павло, Тимофій

Денис, Іван, Ксенія, Микола, Павло, Тимофій 7 лютого: Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Олександр, Петро

Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Олександр, Петро 8 лютого: Аркадій, Іван, Марія, Петро, Семен, Федір

Аркадій, Іван, Марія, Петро, Семен, Федір 9 лютого: Дмитро, Іван, Петро

Дмитро, Іван, Петро 10 лютого: Володимир, Георгій, Ольга

Володимир, Георгій, Ольга 11 лютого: Дмитро, Іван, Костянтин, Роман

Дмитро, Іван, Костянтин, Роман 12 лютого: Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим

Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим 13 лютого: Віктор, Іван, Ілля, Микита

Віктор, Іван, Ілля, Микита 14 лютого: Василь, Микола, Петро, Семен, Тимофій

Василь, Микола, Петро, Семен, Тимофій 15 лютого: Василь

Василь 16 лютого: Анна, Василь, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Тимофій

Анна, Василь, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Тимофій 17 лютого: Андрій, Анна, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Іван, Катерина, Кирило, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Федір, Юрій

Андрій, Анна, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Іван, Катерина, Кирило, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Федір, Юрій 18 лютого: Антон, Василиса, Макар, Михайло, Олександра

Антон, Василиса, Макар, Михайло, Олександра 19 лютого: Анатолій, Василь, Дмитро, Іван, Христина, Максим, Марія, Олександр

Анатолій, Василь, Дмитро, Іван, Христина, Максим, Марія, Олександр 20 лютого: Олександр, Олексій, Петро

Олександр, Олексій, Петро 21 лютого: Андрій, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Степан, Федір

Андрій, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Степан, Федір 22 лютого: Василь, Геннадій, Іван

Василь, Геннадій, Іван 23 лютого: Анна, Антон, Аркадій, Валентина, Василь, Галина, Геннадій, Григорій, Іван

Анна, Антон, Аркадій, Валентина, Василь, Галина, Геннадій, Григорій, Іван 24 лютого: Всеволод, Дмитро

Всеволод, Дмитро 25 лютого: Антон, Євген, Марія, Олексій

Антон, Євген, Марія, Олексій 26 лютого: Анна, Василь, Віра, Володимир, Євген, Зоя, Іван, Ірина, Михайло, Микола, Павло, Світлана, Тимофій

Анна, Василь, Віра, Володимир, Євген, Зоя, Іван, Ірина, Михайло, Микола, Павло, Світлана, Тимофій 27 лютого: Кирило, Георгій, Костянтин, Михайло.

Кирило, Георгій, Костянтин, Михайло. 28 лютого: Іван, Михайло, Микола, Олексій, Павло, Петро, Семен, Софія

Історія святкування іменин

Іменини - це свято певної особи, що відзначається в день пам'яті християнського святого, чиє ім'я вона має. Інша назва іменин - це народини, день народження. Раніше траплялося слово "річниця", проте зараз воно набуло іншого контексту.

Іменини вважались важливішим святом, ніж сам день народження. Цікаво, що часто ці дні збігалися, адже новонароджену дитину називали на честь того святого, чию пам'ять вшановують цього дня.

Давали ім'я в той день, коли немовля охрещували. Пізніше, особливо в містах, дітей стали називати іменами, які подобаються, або іменами на честь родичів.