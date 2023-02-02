Іменини в лютому 2023: кого вітати та як назвати дитину

Попри те, що лютий - найкоротший місяць року, він все одно багатий на різноманітні свята та дні янгола. Найбільше іменин будемо відзначати 4, 7, 16, 17, 23 та 26 лютого. Рекордсменами за кількістю днів ангела в лютому є Микола, Олександр, Анна та Михайло.
Хто та коли святкує іменини в лютому 2023 - читайте нижче в матеріалі Styler.
Іменини - це свято певної особи, що відзначається в день пам'яті християнського святого, чиє ім'я вона має. Інша назва іменин - це народини, день народження. Раніше траплялося слово "річниця", проте зараз воно набуло іншого контексту.
Іменини вважались важливішим святом, ніж сам день народження. Цікаво, що часто ці дні збігалися, адже новонароджену дитину називали на честь того святого, чию пам'ять вшановують цього дня.
Давали ім'я в той день, коли немовля охрещували. Пізніше, особливо в містах, дітей стали називати іменами, які подобаються, або іменами на честь родичів.