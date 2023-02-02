Именины в феврале 2023: кого поздравлять и как назвать ребенка

Несмотря на то, что февраль - самый короткий месяц года, он все равно богат разнообразными праздниками и днями ангела. Больше всего именин будем отмечать 4, 7, 16, 17, 23 и 26 февраля. Рекордсменами по количеству дней ангела в феврале Николай, Александр, Анна и Михаил.
Кто и когда празднует именины в феврале 2023 года - читайте ниже в материале Styler.
28 февраля: Иван, Михаил, Николай, Алексей, Павел, Петр, Семен, София
История празднования именин
Именины - это праздник определенного лица, который отмечается в день памяти христианского святого, чье у него имя. Другое название именин – это рождения, день рождения. Ранее случалось слово "годовщина", однако сейчас оно приобрело другой контекст.
Именины считались праздником важнее, чем сам день рождения. Интересно, что часто эти дни совпадали, ведь новорожденного ребенка называли в честь того святого, память которого чтят в этот день.
Давали имя в тот день, когда младенца окрестили. Позже, особенно в городах, детей стали называть нравящимися именами или именами в честь родственников.