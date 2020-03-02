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Ілля Ківа жорстко "привітав" українців: за кожним зайду

STYLERЖиття    02.03.2020 - 09:05
Ілля Ківа жорстко "привітав" українців: за кожним зайду
Ілля Ківа звернувся до українців (фото: РБК-Україна)

Народний депутат Ілля Ківа знову відзначився неадекватними висловлюваннями

Ілля Ківа знову вирішив виділитися неоднозначними висловлюваннями. У Прощену неділю перед Великим постом він вирішив звернутися до українців. Нардеп від "Опозиційній платформи - за життя" написав на своїй Facebook-сторінці "привітання".

"Нікого не прощаю, всіх пам'ятаю і за кожним зайду. Всьому свій час...", - написав Ілля Ківа.

Реакція українців не змусила себе довго чекати . Люди написали в коментарях Ківі, що йому потрібно почати з себе.

  • За тобою теж прийдуть.
  • Ілля, справа не в пробачити... а попросити інших пробачити себе. Є за що? Ось про це і треба думати...
  • Даа.. у кого рильце в пушку напевно випали на зраду .
  • Кровна помста-священна! Так заповідали нам жити наші предки з гірських аулів.

Ілля Ківа жорстко &quot;привітав&quot; українців: за кожним зайдуІлля Ківа жорстко &quot;привітав&quot; українців: за кожним зайдуСкріншот коментарів (Facebook)

Нагадаємо, що раніше Ківа дав поради українцям, як оплатити комуналку. Він розповів журналістці, скільки собачої валюти потрібно зібрати, щоб оплатити комуналку. Крім того, народний депутат дав поради, як оплатити комунальні послуги людям, у яких низький дохід.

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