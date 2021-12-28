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Илья Кива на росТВ отметился бредом о слиянии Украины и России в одну страну (видео)

Новина українською →
Вторник 28 декабря 2021 19:33
Илья Кива на росТВ отметился бредом о слиянии Украины и России в одну страну (видео) Кива заявил о слиянии Украины и России в одну страну (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Народный депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива снова оскандалился пророссийским заявлением. Он заявил, что Украина якобы должна быть частью единого союзного государства с Российской Федерацией.

Такое заявление Кива сделал в эфире российского пропагандистского политического токшоу на телеканале "Россия 1".

Кива заявил, что "Россия через восемь лет пришла забрать то, что принадлежит ей".

"Сегодня, через 10 лет, Россия начала диктовать условия и заявлять о своих правах. О правах на ту территорию, которая, как я считаю, должна находиться в одном союзе. Нашему славянскому союзу. Это замечательная политическая игра, которая заслуживает уважения. Восемь лет назад вы отдали Украину, но забрали Крым, а через восемь лет вы пришли за всем", - заявил он.

Также народный депутат настолько разошелся в своей речи, что это вполне может трактоваться Службой безопасности Украины как действия, направленные на захват государственной власти или свержения конституционного строя (ст. 109 УК Украины).

К тому же его попыталась даже остановить одна из главных пропагандисток Кремля Скабеева. Однако, Кива намеков не понял.

"Мы говорим не о России, а о славянских народах, которые должны объединиться и противостоять Западу. Сегодня Украина действительно колонизирована. И сегодня действия Украины это лишь действия колонизаторов, которые используют ее как затравку, как расходный материал, как ресурс", - сказал он.

Кроме того, он отметил, что Россия может сыграть ключевую роль в будущем Украины.

Ранее мы сообщали, что Кива сдал наградные пистолеты и разрешения на их хранение.

Также мы писали, что у нардепа Кивы проводили обыски.

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