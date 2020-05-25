Илона Маска вынудили сменить имя сыну: оно по-прежнему странное

Илон Маск был вынужден сменить новорожденному сыну имя. Изначально малыша решили назвать X Æ A-12, но законы штата Калифорния суровы даже к гениальным изобретателям-миллионерам.

Чтобы зарегистрировать мальчика, который стал для Маска шестым ребенком, а для его возлюбленной - 32-летней канадской певицы Grimes первенцем, паре пришлось "переназвать" малыша. Теперь он не X Æ A-12, а X Æ A-Xii.

Дело в том, что арабские цифры запрещено использовать в именах, поэтому "12" заменили римскими "Xii", пишет Daily Mail.

Согласно законам штата, в именах цифры использовать нельзя, а вот тире и апострофы - можно.

48-летний Илон Маск и Клэр Буше (настоящее имя певицы) стали родителями 4 мая. Когда Илон рассекретил имя сына, всем поначалу показалось, что это шутка. Но потом Grimes объяснила, что значит имя.

Так, X - неизвестная переменная, Æ - это ее написание на "эльфийском языке", а значение знака трактуется как любовь и искусственный интеллект. Последний символ A-12 - это модель их любимого самолета, а также первая буква названия любимой песни Grimes "Архангел".

Звучит странное имя, как и раньше - Икс Эш Эй Твелв Маск или Икс Эш Архангел Маск - изменилось лишь его написание.

Илон Маск с X Æ A-Xii (фото: twitter.com/elonmusk)

Илон Маск уже имеет пятерых детей от первого брака с писательницей Жюстин Уилсон. Они вместе учились в Канаде - их официальный брак продержался восемь лет - с 2000 по 2008-й. С 2010 по 2016-й Маск успел дважды жениться и развестись с актрисой Талулой Райли, совместных детей у них не было. А в 2018-м основатель Tesla и SpaceX начал встречаться с Grimes.

Интересным фактом является то, что Клэр Буше имеет украинские корни. Бабушка Граймс была украинкой, сама избранница Маска однажды признавалась, что неравнодушна к борщу.