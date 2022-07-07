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У Илона Маска родилась двойня. Раскрыта тайна, которую пытались скрыть

Илон Маск пытался скрыть свое отцовство (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

В ноябре 2021 года одного из богатейших людей мира Илона Маска и топ-менеджера основанной им компании Neuralink родились близнецы.

Эта информация скрывалась и была бы недоступной обществу в дальнейшем. Но издание Business Insider раздобыло судебные документы, благодаря которым "секрет Маска" стал известным широким массам.

Что известно о "засекреченных" детях Маска

Как пишет Business Insider, дети появились на свет за несколько недель до того, как у Маска и его тогдашней жены - украинско-французской певицы Клэр Буше, более известной как Grimes, появился второй ребенок - девочка Экза Дарк Сайдерил (ее родила суррогатная мать).

Впоследствии, в сентябре 2021-го, Маск и Буше разошлись, оставшись друзьями.

А в апреле этого года бизнесмен и его подчиненная Шивон Зилис подали заявление на смену имен двойни: они будут иметь фамилию отца.

Таким образом, Илон Маск является отцом девятерых детей, а не семерых, как считалось до этого.

Кроме близнецов от Зилис, изобретатель также воспитывает:

  • двойняшек Гриффин и Ксавье (теперь Вивиан Дженна - ред.) и тройняшек Дамиана, Саксона и Кай от первого брака с Джастин Уилсон;
  • сына Экс Эш Эй-Твелв (X Æ A-12) и дочь Екзу Дарк Сайдерил от третьего брака - с Grimes.

Также добавим, что самый первый сын Маска Невада, родившийся в 2002 году, скоропостижно скончался во сне от синдрома внезапной детской смерти в возрасте 10 недель.

Заметим, что Маск в последнее время несколько раз затрагивал в своем Twitter тему сокращения рождаемости.

Что известно о Шивон Зилис

Шивон 36 лет. Она родилась в Канаде, получила степень бакалавриата в экономике и философии в Йельском университете.

Шивон Зилис (фото: shivonzilis.com)

В 2015 году женщина попала в рейтинг Forbes "30 до 30" в категории венчурного капитала: она занималась инвестициями в области машинного обучения в фонде Bloomberg Beta.

Во время сотрудничества с основанной Маском компанией Open AI Зилис познакомилась с бизнесменом, после чего работала в Tesla.

Шивон Зилис (фото: twitter.com/shivon)

Сейчас она занимает должность исполнительного директора в нейротехнологичной компании Neuralink.

Шивон Зилис (кадр из видео / Quid Inc)

По данным Business Insider, Зилис упоминалась как кандидатура на пост главы Twitter после приобретения компании Маском.

Она любит йогу, спорт, развлечения и занимается музыкой - играет на ударных.

Судя по всему, кроме общих детей с Маском у Шивон есть дети от другого мужчины. В 2020 году (и ранее) женщина время от времени выставляла фото с сыновьями в Twitter.

У Шивон Зилис есть фото с детьми (фото: twitter.com/shivon)

Ранее мы писали, что трансгендерный ребенок Илона Маска отрекается от отца.

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Илон Маск