ru ua
Пт, 01 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Самые богатые люди мира потеряли 1,4 трлн долларов с начала года, - Bloomberg

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 01 июля 2022 19:32
Самые богатые люди мира потеряли 1,4 трлн долларов с начала года, - Bloomberg Фото: самый богатый человек в мире Илон Маск (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

С начала 2022 года самые богатые люди в мире потеряли порядка 1,4 трлн долларов. Больше всех пострадал основатель Facebook Марк Цукерберг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что самые большие потери понесли Цукерберг, а также основатель Tesla и SpaceX Илон Маск и основатель Amazon Джеф Безос. Хотя в предыдущие два года их состояние росло.

В частности, за полгода Цукерберг обеднел более чем вдвое. По подсчетам Bloomberg, он потерял 65,5 млрд долларов, сейчас его состояние оценивается в 60 млрд.

Маск потерял 62 млрд долларов, но по-прежнему остается самым богатым человеком мира. Сейчас его состояние оценивается в 208,5 млрд. Следом за ним идет Безос с 129,6 млрд долларов, который потерял 63 млрд.

Гендиректор Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно потерял 49 млрд долларов (128,7 млрд), сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин - по 29 и 28 млрд соответственно. Основатель Microsoft Билл Гейтс потерял 23,4 млрд (114,8 млрд), основатель Inditex Амансио Ортега - 20,5 млрд.

Bloomberg отмечает, что небывалый рост состояния самых богатых бизнесменов в предыдущие два года был вызван стимулирующими мерами правительств и центральных банков в связи с пандемией COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина из-за российского вторжения предложила ввести санкции против топ-100 российского списка Forbes.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Марк Цукерберг Билл Гейтс Илон Маск Джефф Безос
NEWS
Визовый режим с РФ и платная растаможка: что изменится с 1 июля
Визовый режим с РФ и платная растаможка: что изменится с 1 июля
DAILY
Олег Синегубов: Мы готовы к вероятным новым попыткам наступления на Харьков
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олег Синегубов: Мы готовы к вероятным новым попыткам наступления на Харьков