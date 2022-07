У Илона Маска родилась двойня. Раскрыта тайна, которую пытались скрыть

Как пишет Business Insider, дети появились на свет за несколько недель до того, как у Маска и его тогдашней жены - украинско-французской певицы Клэр Буше, более известной как Grimes, появился второй ребенок - девочка Экза Дарк Сайдерил (ее родила суррогатная мать).

Впоследствии, в сентябре 2021-го, Маск и Буше разошлись, оставшись друзьями.

А в апреле этого года бизнесмен и его подчиненная Шивон Зилис подали заявление на смену имен двойни: они будут иметь фамилию отца.

Таким образом, Илон Маск является отцом девятерых детей, а не семерых, как считалось до этого.

Кроме близнецов от Зилис, изобретатель также воспитывает:

Также добавим, что самый первый сын Маска Невада, родившийся в 2002 году, скоропостижно скончался во сне от синдрома внезапной детской смерти в возрасте 10 недель.

Заметим, что Маск в последнее время несколько раз затрагивал в своем Twitter тему сокращения рождаемости.

Шивон 36 лет. Она родилась в Канаде, получила степень бакалавриата в экономике и философии в Йельском университете.

Шивон Зилис (фото: shivonzilis.com)

В 2015 году женщина попала в рейтинг Forbes "30 до 30" в категории венчурного капитала: она занималась инвестициями в области машинного обучения в фонде Bloomberg Beta.

Во время сотрудничества с основанной Маском компанией Open AI Зилис познакомилась с бизнесменом, после чего работала в Tesla.

Шивон Зилис (фото: twitter.com/shivon)

Сейчас она занимает должность исполнительного директора в нейротехнологичной компании Neuralink.

Шивон Зилис (кадр из видео / Quid Inc)

По данным Business Insider, Зилис упоминалась как кандидатура на пост главы Twitter после приобретения компании Маском.

Она любит йогу, спорт, развлечения и занимается музыкой - играет на ударных.

