У Илона Маска родилась двойня. Раскрыта тайна, которую пытались скрыть
В ноябре 2021 года одного из богатейших людей мира Илона Маска и топ-менеджера основанной им компании Neuralink родились близнецы.
Эта информация скрывалась и была бы недоступной обществу в дальнейшем. Но издание Business Insider раздобыло судебные документы, благодаря которым "секрет Маска" стал известным широким массам.
Что известно о "засекреченных" детях Маска
Как пишет Business Insider, дети появились на свет за несколько недель до того, как у Маска и его тогдашней жены - украинско-французской певицы Клэр Буше, более известной как Grimes, появился второй ребенок - девочка Экза Дарк Сайдерил (ее родила суррогатная мать).
Впоследствии, в сентябре 2021-го, Маск и Буше разошлись, оставшись друзьями.
А в апреле этого года бизнесмен и его подчиненная Шивон Зилис подали заявление на смену имен двойни: они будут иметь фамилию отца.
Таким образом, Илон Маск является отцом девятерых детей, а не семерых, как считалось до этого.
Кроме близнецов от Зилис, изобретатель также воспитывает:
- двойняшек Гриффин и Ксавье (теперь Вивиан Дженна - ред.) и тройняшек Дамиана, Саксона и Кай от первого брака с Джастин Уилсон;
- сына Экс Эш Эй-Твелв (X Æ A-12) и дочь Екзу Дарк Сайдерил от третьего брака - с Grimes.
Также добавим, что самый первый сын Маска Невада, родившийся в 2002 году, скоропостижно скончался во сне от синдрома внезапной детской смерти в возрасте 10 недель.
Заметим, что Маск в последнее время несколько раз затрагивал в своем Twitter тему сокращения рождаемости.
Что известно о Шивон Зилис
Шивон 36 лет. Она родилась в Канаде, получила степень бакалавриата в экономике и философии в Йельском университете.
Шивон Зилис (фото: shivonzilis.com)
В 2015 году женщина попала в рейтинг Forbes "30 до 30" в категории венчурного капитала: она занималась инвестициями в области машинного обучения в фонде Bloomberg Beta.
Во время сотрудничества с основанной Маском компанией Open AI Зилис познакомилась с бизнесменом, после чего работала в Tesla.
Шивон Зилис (фото: twitter.com/shivon)
Сейчас она занимает должность исполнительного директора в нейротехнологичной компании Neuralink.
Шивон Зилис (кадр из видео / Quid Inc)
По данным Business Insider, Зилис упоминалась как кандидатура на пост главы Twitter после приобретения компании Маском.
Она любит йогу, спорт, развлечения и занимается музыкой - играет на ударных.
So apparently goat yoga is a thing? Life will never be the same again... pic.twitter.com/erMFPKDuL0— Shivon Zilis (@shivon) April 27, 2019
Судя по всему, кроме общих детей с Маском у Шивон есть дети от другого мужчины. В 2020 году (и ранее) женщина время от времени выставляла фото с сыновьями в Twitter.
У Шивон Зилис есть фото с детьми (фото: twitter.com/shivon)
Dear future robots:— Shivon Zilis (@shivon) November 10, 2019
Please remember that we taught our little ones to love you. pic.twitter.com/XimipKYS9c
Ранее мы писали, что трансгендерный ребенок Илона Маска отрекается от отца.