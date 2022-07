У Ілона Маска народилася двійня. Розкрита таємниця, яку намагалися приховати

Як пише Business Insider, діти з'явилися на світ за кілька тижнів до того, як у Маска та його тодішньої дружини - українсько-французької співачки Клер Буше, більш відомої як Grimes, з'явилася друга дитина - дівчинка Екза Дарк Сайдеріл (її народила сурогатна мати).

Згодом, у вересні 2021-го, Маск та Буше розійшлися, залишившись друзями.

А у квітні цього року бізнесмен та його підлегла Шивон Зіліс подали заяву на зміну імен двійні: вони матимуть прізвище батька.

Таким чином, Ілон Маск є батьком дев'ятьох дітей, а не сімох, як вважалося до цього.

Крім близнюків від Зіліс, винахідник також виховує:

Також додамо, що найперший син Маска Невада, який народився 2002 року, раптово помер уві сні від синдрому раптової дитячої смерті у віці 10 тижнів.

Зауважимо, що Маск останнім часом кілька разів порушував у своєму Twitter тему скорочення народжуваності.

Шівон 36 років. Вона народилася в Канаді, здобула ступінь бакалаврату в економіці та філософії в Єльському університеті.

Шівон Зіліс (фото: shivonzilis.com)

У 2015 році жінка потрапила до рейтингу Forbes "30 до 30" у категорії венчурного капіталу: вона займалася інвестиціями у галузі машинного навчання у фонді Bloomberg Beta.

Під час співпраці з заснованою Маском компанією Open AI Зіліс познайомилася з бізнесменом, після чого працювала в Tesla.

Шівон Зіліс (фото: twitter.com/shivon)

Нині вона обіймає посаду виконавчого директора у нейротехнологічній компанії Neuralink.

Шівон Зіліс (кадр з відео / Quid Inc)

За даними Business Insider, Зіліс згадувалася як кандидатура на посаду голови Twitter після придбання компанії Маском.

Вона полюбляє йогу, спорт, розваги і займається музикою - грає на ударних.

So apparently goat yoga is a thing? Life will never be the same again... pic.twitter.com/erMFPKDuL0