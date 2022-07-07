У Ілона Маска народилася двійня. Розкрита таємниця, яку намагалися приховати

У листопаді 2021 року у одного з найбагатших людей світу Ілона Маска та топ-менеджера заснованої ним компанії Neuralink народилися близнюки.

Ця інформація приховувалась і була б недоступною суспільству надалі. Але видання Business Insider роздобуло судові документи, завдяки яким "секрет Маска" став відомим широким масам.

Що відомо про "засекречених" дітей Маска

Як пише Business Insider, діти з'явилися на світ за кілька тижнів до того, як у Маска та його тодішньої дружини - українсько-французької співачки Клер Буше, більш відомої як Grimes, з'явилася друга дитина - дівчинка Екза Дарк Сайдеріл (її народила сурогатна мати).

Згодом, у вересні 2021-го, Маск та Буше розійшлися, залишившись друзями.

А у квітні цього року бізнесмен та його підлегла Шивон Зіліс подали заяву на зміну імен двійні: вони матимуть прізвище батька.

Таким чином, Ілон Маск є батьком дев'ятьох дітей, а не сімох, як вважалося до цього.

Крім близнюків від Зіліс, винахідник також виховує:

двійнят Гріффін і Ксав'є (тепер Вівіан Дженна - ред.) і трійнят Даміана, Саксона і Кай від першого шлюбу з Джастін Уілсон;

і (тепер Вівіан Дженна - ред.) і трійнят і від першого шлюбу з Джастін Уілсон; сина Екс Еш Ей-Твелв (X Æ A-12) і дочку Екзу Дарк Сайдеріл від третього шлюбу - з Grimes.

Також додамо, що найперший син Маска Невада, який народився 2002 року, раптово помер уві сні від синдрому раптової дитячої смерті у віці 10 тижнів.

Зауважимо, що Маск останнім часом кілька разів порушував у своєму Twitter тему скорочення народжуваності.

Що відомо про Шівон Зіліс

Шівон 36 років. Вона народилася в Канаді, здобула ступінь бакалаврату в економіці та філософії в Єльському університеті.

Шівон Зіліс (фото: shivonzilis.com)

У 2015 році жінка потрапила до рейтингу Forbes "30 до 30" у категорії венчурного капіталу: вона займалася інвестиціями у галузі машинного навчання у фонді Bloomberg Beta.

Під час співпраці з заснованою Маском компанією Open AI Зіліс познайомилася з бізнесменом, після чого працювала в Tesla.

Шівон Зіліс (фото: twitter.com/shivon)

Нині вона обіймає посаду виконавчого директора у нейротехнологічній компанії Neuralink.

Шівон Зіліс (кадр з відео / Quid Inc)

За даними Business Insider, Зіліс згадувалася як кандидатура на посаду голови Twitter після придбання компанії Маском.

Вона полюбляє йогу, спорт, розваги і займається музикою - грає на ударних.

So apparently goat yoga is a thing? Life will never be the same again... pic.twitter.com/erMFPKDuL0 — Shivon Zilis (@shivon) April 27, 2019

Судячи з усього, окрім спільних дітей з Маском у Шівон є діти від іншого чоловіка. У 2020 році (і раніше) жінка час від часу виставляла фото з синами у Twitter.

У Шівон Зіліс є фото з дітьми (фото: twitter.com/shivon)