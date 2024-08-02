Ілона Гвоздьова повідомила про горе в родині

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова повідомила про смерть близкької людини.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки "Танців із зірками".
Так, зірка втратила дідуся її чоловіка, якого не стало через пять місяців після смерті дружини, бабусі коханого Гвоздьової.
У своєму блозі хореографиня опублікувала зворушливе спільне фото подружжя.
"Тепер ви разом на небесах. Світла пам'ять і нехай земля вам буде пухом", - написала Ілона.
Бабуся і дідусь чоловіка Ілони Гвоздьової (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Користувачі мережі підтримали родину і висловили їй співчуття.
Нещодавно ми писали, що у 6-річного сина відомого співака діагностували серйозне захворювання.