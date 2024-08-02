Ілона Гвоздьова повідомила про горе в родині

Так, зірка втратила дідуся її чоловіка, якого не стало через пять місяців після смерті дружини, бабусі коханого Гвоздьової.

У своєму блозі хореографиня опублікувала зворушливе спільне фото подружжя.

"Тепер ви разом на небесах. Світла пам'ять і нехай земля вам буде пухом", - написала Ілона.

Бабуся і дідусь чоловіка Ілони Гвоздьової (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Реакція фанів

Користувачі мережі підтримали родину і висловили їй співчуття.