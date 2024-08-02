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Илона Гвоздева сообщила о горе в семье

Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская танцовщица Илона Гвоздева сообщила о смерти близкого человека.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды "Танців із зірками".

Так, звезда потеряла дедушку ее мужа, которого не стало через пять месяцев после смерти жены, бабушки возлюбленного Гвоздевой.

В своем блоге хореограф опубликовала трогательное совместное фото супругов.

"Теперь вы вместе на небесах. Светлая память и пусть земля вам будет пухом", - написала Илона.

Бабушка и дедушка мужа Илоны Гвоздевой (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Реакция фанатов

Пользователи сети поддержали семью и выразили ей соболезнования.

  • Ця ваша фотосесія була неймовірною. Така пам'ять для всієї родини. Встигли залишити в пам'яті те покоління для ваших діток
  • Так шкода, що рідна людина йде від тебе у вічність, відчуття, ніби вирвали серце і душу!
  • Світла та вічна пам'ять. Щирі співчуття. Тримайтесь
  • Нехай з Богом спочивають
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Илона ГвоздеваЗвезды шоу-бизнеса