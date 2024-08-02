Илона Гвоздева сообщила о горе в семье

Украинская танцовщица Илона Гвоздева сообщила о смерти близкого человека.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды "Танців із зірками".
Так, звезда потеряла дедушку ее мужа, которого не стало через пять месяцев после смерти жены, бабушки возлюбленного Гвоздевой.
В своем блоге хореограф опубликовала трогательное совместное фото супругов.
"Теперь вы вместе на небесах. Светлая память и пусть земля вам будет пухом", - написала Илона.
Бабушка и дедушка мужа Илоны Гвоздевой (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Пользователи сети поддержали семью и выразили ей соболезнования.
Недавно мы писали, что у 6-летнего сына известного певца диагностировали серьезное заболевание.