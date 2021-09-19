Илона Гвоздева со слезами на глазах пожаловалась на врачей: "нет денег – умри"

"Есть деньги - живи. Нет денег - умри. Примерно такое ужасное положение сейчас в нашей стране. Вчера я прочувствовала на себе и своем ребенке всю нашу систему оказания первой неотложной помощи и почувствовала себя первый раз в жизни беспомощной в нашей стране!" – написала танцовщица.

Она отметила, что жутко осознавать, что всем наплевать, а здоровье детей находится только в руках родителей и воле Божьей.

Илона Гвоздева рассказала об ужасах украинской медицины

"Уровень медицинского образования низкий и наши специалисты в сфере медицины обозлены и недовольны своей жизнью, но при этом все равно продолжают работать и с важным видом делают свою "нелюбимую", "не достойную оплаты" работу", - добавила Гвоздева.

По словам артистки, специалисты сейчас умеют только бумажки перекладывать, а не оказывать квалифицированную помощь. Медсестры не умеют ставить катетеры, а врачи орут на родителей: "Мамаша, куда вы смотрели, что ребенка довели до такого состояния".

"Страшно, что, если у тебя нет денег, связей и статуса - ты практически не человек и ты не заслуживаешь достойного отношения, внимания и оказания помощи", - отметила Гвоздева.

Более детально танцовщица рассказывать о проблеме не стала, но известно, что проблемы со здоровьем у ее младшего ребенка – сына Доминика.

Илона Гвоздева с мужем и детьми (Фото:.instagram.com/ilonagvozdeva)