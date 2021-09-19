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Ілона Гвоздьова зі сльозами на очах поскаржилася на лікарів :" немає грошей - помри"

Автор: Анна Шиканова

Ілона Гвоздьова поскаржилася на українські лікарні та лікаря. Українська танцівниця розповіла, що їй довелося зіткнутися з жахами медицини на собі та своїй дитині.

Про це Гвоздьова розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"Є гроші - живи. Немає грошей - помри. Приблизно таке жахливе становище зараз в нашій країні. Вчора я відчула на собі та своїй дитині всю нашу систему надання першої невідкладної допомоги й відчула себе перший раз в житті безпорадною в нашій країні!" - написала танцівниця.

Вона зазначила, що моторошно усвідомлювати, що всім наплювати, а здоров'я дітей знаходиться тільки в руках батьків і волі Божої.

Ілона Гвоздьова розповіла про жахи української медицини

"Рівень медичної освіти низький і наші фахівці у сфері медицини розлючені та незадоволені своїм життям, але при цьому все одно продовжують працювати й з важливим виглядом роблять свою "нелюбиму", "не гідну оплати" роботу", - додала Гвоздьова.

За словами артистки, фахівці зараз вміють тільки папірці перекладати, а не надавати кваліфіковану допомогу. Медсестри не вміють ставити катетери, а лікарі кричать на батьків: "матуся, куди ви дивилися, що дитину довели до такого стану".

"Страшно, що, якщо у тебе немає грошей, зв'язків і статусу - ти практично не людина і ти не заслуговуєш гідного ставлення, уваги та надання допомоги", - зазначила Гвоздьова.

Більш детально танцівниця розповідати про проблему не стала, але відомо, що проблеми зі здоров'ям у її молодшої дитини – сина Домініка.

Ілона Гвоздьова з чоловіком і дітьми (Фото:.instagram.com/ilonagvozdeva)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Гвоздьова зізналася, чому не спілкується з Остапчуком.

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Илона Гвоздева