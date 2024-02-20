Ілон Маск зробив заяву про війну в Україні: "Питання лише в тому, скільки людей помре"

Що сказав Маск цього разу

Маск також підтримує ідею припинення США надання військової допомоги Україні.

Бізнесмен висловив свою думку щодо допису американського блогера Wall Street Silver, який стверджував, що Україна вже "програла війну" і має прийняти ультиматуми Москви разом із окупацією частини своєї території.

Маск підтримав ідею припинення вогню та початку мирних переговорів між Україною та Росією.

Він висловив думку, що Україна, за його переконанням, втратила цю війну, і жодні фінансові внески, включаючи $60 мільярдів від США, не змінять ситуації.

Також бізнесмен додав, що "питання тепер полягає в тому, скільки людей загине, перш ніж ця реальність буде визнана".

"Відтоді тисячі хлопців загинули ні за що, а становище України з кожним днем ​​слабшає", - зазначив мільярдер.

Нагадаємо, що це вже далеко не вперше, коли Ілон Маск шокує користувачів своїми заявами. Він постійно занурюється у скандали, які постійно обговорюють у мережі.