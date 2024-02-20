Илон Маск сделал заявление о войне в Украине: "Вопрос только в том, сколько людей умрет"

Что сказал Маск на этот раз

Маск также поддерживает идею прекращения США предоставления военной помощи Украине.

Бизнесмен высказал свое мнение по поводу сообщения американского блогера Wall Street Silver, утверждавшего, что Украина уже "проиграла войну" и должна принять ультиматумы Москвы вместе с оккупацией части своей территории.

Маск поддержал идею прекращения огня и начала мирных переговоров между Украиной и Россией.

Он выразил мнение, что Украина, по его убеждению, потеряла эту войну, и никакие финансовые взносы, включая $60 миллиардов от США, не изменят ситуацию.

Также бизнесмен добавил, что "вопрос теперь состоит в том, сколько людей погибнет, прежде чем эта реальность будет признана".

"С тех пор тысячи ребят погибли ни за что, а положение Украины с каждым днем ​​ослабевает", - отметил миллиардер.

Напомним, что это уже далеко не в первый раз, когда Илон Маск шокирует пользователей своими заявлениями. Он постоянно погружается в скандалы, постоянно обсуждаемые в сети.