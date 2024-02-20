Илон Маск сделал заявление о войне в Украине: "Вопрос только в том, сколько людей умрет"

Скандальный миллиардер Илон Макс выразил мнение, что позиция Украины становится все более уязвимой с каждым днем. По его словам, Украине уже год назад нужно было заключить мирное соглашение с РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост Маска в соцсети Х (Twitter).
Маск также поддерживает идею прекращения США предоставления военной помощи Украине.
Бизнесмен высказал свое мнение по поводу сообщения американского блогера Wall Street Silver, утверждавшего, что Украина уже "проиграла войну" и должна принять ультиматумы Москвы вместе с оккупацией части своей территории.
Маск поддержал идею прекращения огня и начала мирных переговоров между Украиной и Россией.
Он выразил мнение, что Украина, по его убеждению, потеряла эту войну, и никакие финансовые взносы, включая $60 миллиардов от США, не изменят ситуацию.
Также бизнесмен добавил, что "вопрос теперь состоит в том, сколько людей погибнет, прежде чем эта реальность будет признана".
"С тех пор тысячи ребят погибли ни за что, а положение Украины с каждым днем ослабевает", - отметил миллиардер.
Напомним, что это уже далеко не в первый раз, когда Илон Маск шокирует пользователей своими заявлениями. Он постоянно погружается в скандалы, постоянно обсуждаемые в сети.