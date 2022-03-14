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Ілон Маск викликав Путіна на бій: ставка - Україна

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Понеділок 14 березня 2022 14:55
Ілон Маск викликав Путіна на бій: ставка - Україна Колаж РБК-Україна: Ілон Маск викликав Путіна на бій
Автор: Світлана Мащенко

Мільярдер Ілон Маск викликав на бій, заявивши ставку - Україна.

Про це він написав у Twitter.

"Я кидаю виклик Володимиру Путіну до бою один на один. Ставка - Україна", - написав власник "SpaceX".

Коли відповідь так і не була отримана, через годину Маск перепитав російською мовою: "Ви згодні на цей бій?" І тегнув безпосередньо офіційну сторінку президента РФ. Звичайно ж відповідь він знову не отримав. Поки що...

Ілон Маск викликав Путіна на бій: ставка - Україна

Від Путіна відповіді він не отримав, але припівала президента РФ Дмитро Рогозін не втримався і процитував Маску... Пушкіна.

"Ты бесенок, еще молоденок, со мною тягаться слабенок..." - написав депутат.

Ілон Маск викликав Путіна на бій: ставка - Україна

Як Маск уже допоміг Україні

Основною допомогою від підприємця є доставка станцій Starlink.

Вже 28 лютого в Україну прибула перша партія обладнання для супутникового інтернету.

10 березня ми отримали вже другу, значно більшу, партію станцій Starlink.

Starlink використовує сузір'я супутників на низькій навколоземній орбіті для надання широкосмугового доступу в інтернет своїм клієнтам на Землі.

Зокрема, основна мета сервісу - принести швидкий інтернет у важкодоступні райони.

Раніше ми писали, що активіст захопив віллу дочки Путіна на французькому курорті і запрошує туди біженців з України.

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